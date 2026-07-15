Lubi gry, ale nie grał w Baldur's Gate 3. Fani jego muzyki mają powody do rozczarowania?

Baldur's Gate 3 zachwyciło miliony graczy i zdobyło tytuł jednej z najwyżej ocenianych gier RPG ostatnich lat. Okazuje się jednak, że wśród osób, które wciąż nie miały okazji zagrać w hit Larian Studios, znajduje się także Gerard Way z My Chemical Romance.

Wokalista My Chemical Romance przyznał, że nie grał w Baldur's Gate 3

Podczas jednego z ostatnich koncertów fani zwrócili uwagę wokalisty na transparent z pytaniem, czy grał już w Baldur's Gate 3. Gerard Way postanowił odpowiedzieć, czym wywołał entuzjazm zgromadzonej publiczności. Muzyk przyznał, że do najnowszej odsłony serii jeszcze nie dotarł. Co nie znaczy, że nie zna świata Zapomnianych Krain.