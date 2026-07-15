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Zapomniane RPG z czasów pierwszego Baldur’s Gate powraca. Gra wkrótce zadebiutuje po raz pierwszy na Steam i GOG-u

Radosław Krajewski
2026/07/15 07:30
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Kultowe komputerowe RPG po wielu latach trafi wreszcie do cyfrowej dystrybucji.

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor otrzyma drugą szansę ponad dwie dekady po swojej premierze. Firma SNEG zapowiedziała pierwsze cyfrowe wydanie gry, które jeszcze w tym roku pojawi się na platformach Steam oraz GOG.

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor – kultowe RPG z 2001 roku zadebiutuje na Steam i GOG

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor zadebiutowało w 2001 roku, w okresie ogromnej popularności izometrycznych gier RPG opartych na zasadach Dungeons & Dragons. Do zainteresowania podobnymi produkcjami w dużym stopniu przyczyniły się wówczas gry z serii Baldur’s Gate.

Tytuł nie zdołał jednak powtórzyć ich sukcesu. Pomimo sporego zainteresowania przed premierą spotkał się z chłodnym przyjęciem graczy i recenzentów. Krytykowano między innymi liczne błędy techniczne, dużą liczbę walk oraz brak głębi, którą oferowało chociażby Baldur’s Gate 2. Z czasem produkcja została niemal całkowicie zapomniana i wspominali o niej głównie najbardziej oddani miłośnicy klasycznych gier RPG.

Teraz Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor ma otrzymać kolejną szansę. Firma SNEG zapowiedziała, że produkcja po raz pierwszy w historii zostanie udostępniona w cyfrowej dystrybucji. Premiera na Steamie i GOG została zaplanowana na czwarty kwartał 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Obecnie nie ujawniono szczegółowej listy wprowadzanych zmian. Wydawca zapewnia jedynie, że gra jest aktualizowana w taki sposób, aby mogła sprawnie działać na współczesnych komputerach. Informacje dotyczące konkretnych poprawek, ulepszeń oraz potencjalnych zmian w rozgrywce mają zostać przedstawione bliżej premiery.

Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor nie jest jedyną starszą grą, którą firma zamierza ponownie wprowadzić do sprzedaży. Na Steamie i GOG pojawią się również strategie Warlords 4: Heroes of Etheria i Soldiers at War, fabularna gra akcji Dark Earth, horrory Ecstatica oraz Ecstatica 2, a także taktyczna produkcja Soldiers of War, osadzona w realiach II wojny światowej.

Gra Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor od Stormfront Studios, która po raz pierwszy została wydana w 2001 r., to drużynowa taktyczna gra RPG osadzona w Zapomnianych Krainach. Była to pierwsza gra komputerowa wykorzystująca zasady trzeciej edycji Dungeons & Dragons – na nowo ożywiła ona jeden z najbardziej legendarnych tytułów w historii komputerowych gier RPG. Teraz po raz pierwszy jest dostępna na platformie Steam.

Obecnie trwają prace nad jej nowym wydaniem. Gra Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor zostanie zaktualizowana, by działać płynnie na współczesnych systemach. Bliżej terminu premiery zostanie opublikowana pełna lista ulepszeń – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/a-forgotten-dungeon-crawler-from-the-baldurs-gate-era-is-coming-to-steam-and-gog-for-the-first-time-ever/

Tagi:

News
data premiery
Steam
RPG
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
GOG
Dungeons & Dragons
SNEG
Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor
Stormfront Studios
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
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Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:03
Muradin_07 napisał:

Pamiętam jak grałem za dzieciaka na fali ogrania Baldura... ale będzie grane :D

Tej wersji nie pamiętam. Pamiętam za to zdecydowanie mniej kolorową, chociaż nie pamiętam na jakim sprzęcie to było. Może Amiga?

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 08:34

Pamiętam jak grałem za dzieciaka na fali ogrania Baldura... ale będzie grane :D




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