Rozmiar Silent Hill f nie powinien przerazić graczy na PS5. Preload już wkrótce

Pojawiły się też informacje związane ze wstępnym pobieraniem gry.
Na początku sierpnia zobaczyliśmy 12-minutowy gameplay z Silent Hill f. Nowa odsłona kultowej serii zadebiutuje już niebawem i przeniesie graczy do Japonii. Zanim jednak zanurzymy się w ten przerażający świat, pojawiły się szczegóły dotyczące rozmiaru pliku instalacyjnego oraz daty wstępnego pobierania.
Silent Hill f – znamy rozmiar pliku i daty preloadu na PS5
Według PlayStation Game Size rozmiar gry Silent Hill f na konsoli PlayStation 5 wynosi 36,637 GB. Chociaż szczegółowe dane dotyczące wersji na konsole Xbox oraz komputery PC nie zostały jeszcze oficjalnie podane, PlayStation Game Size, znany z trafnych przewidywań w przeszłości, sugeruje, że gracze na Xboxie mogą spodziewać się rozmiaru w granicach od 35 GB do 45 GB. Użytkownicy PC prawdopodobnie będą musieli przygotować więcej przestrzeni na dysku.
Posiadacze Standardowej Edycji Silent Hill f będą mogli rozpocząć wstępne pobieranie już 23 września, na dwa dni przed oficjalną premierą. Natomiast jeśli gracze zdecydują się na bardziej kosztowną, ale oferującą dodatkowe bonusy, Edycję Deluxe, otrzymają oni wcześniejszy dostęp do gry, a wstępne pobieranie będzie możliwe już 21 września.
Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru.
Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom.
Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki (m.in. autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu?
