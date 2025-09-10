Rozmiar Silent Hill f nie powinien przerazić graczy na PS5. Preload już wkrótce

Na początku sierpnia zobaczyliśmy 12-minutowy gameplay z Silent Hill f. Nowa odsłona kultowej serii zadebiutuje już niebawem i przeniesie graczy do Japonii. Zanim jednak zanurzymy się w ten przerażający świat, pojawiły się szczegóły dotyczące rozmiaru pliku instalacyjnego oraz daty wstępnego pobierania.

Silent Hill f – znamy rozmiar pliku i daty preloadu na PS5

Według PlayStation Game Size rozmiar gry Silent Hill f na konsoli PlayStation 5 wynosi 36,637 GB. Chociaż szczegółowe dane dotyczące wersji na konsole Xbox oraz komputery PC nie zostały jeszcze oficjalnie podane, PlayStation Game Size, znany z trafnych przewidywań w przeszłości, sugeruje, że gracze na Xboxie mogą spodziewać się rozmiaru w granicach od 35 GB do 45 GB. Użytkownicy PC prawdopodobnie będą musieli przygotować więcej przestrzeni na dysku.