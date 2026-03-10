Shinji Mikami pracuje nad nowym dużym RPG akcji. Projekt powstaje w tajemnicy od ponad roku

Twórca serii Resident Evil pracuje nad nową grą RPG.
Legendarny twórca serii Resident Evil, Shinji Mikami, od co najmniej roku pracuje nad nową grą AAA z gatunku action RPG. Projekt powstaje w studiu Unbound i przez długi czas pozostawał praktycznie niezauważony. Informacje o pracach nad grą pojawiły się po tym, jak w 2024 roku Microsoft zdecydował się zamknąć studio Tango Gameworks, twórców między innymi gry Hi‑Fi Rush.
Tango Gameworks znalazło później nowego właściciela. Studio przejął wydawca Krafton, znany między innymi z gry PUBG: Battlegrounds. Mikami nie był już jednak częścią zespołu, ponieważ opuścił studio w 2023 roku. Według informacji zauważonych przez serwis VGC, jego nowe studio Unbound prowadzi obecnie rekrutację do niezapowiedzianej gry opartej na zupełnie nowym IP. W wywiadzie z 2025 roku dla japońskiego portalu rekrutacyjnego Nidan Jump, producent studia Masato Kimura, który wcześniej pracował również w Tango, zdradził, że zespół pracuje nad dużym, bardzo realistycznym RPG akcji, który ma trafić na rynek globalny.
Studio ma być stosunkowo niewielkie, ale ma łączyć młodych twórców z doświadczonymi deweloperami, co wpisuje się w filozofię Mikamiego dotyczącą bardziej kreatywnego i elastycznego tworzenia gier. W 2024 roku informowano, że Mikami założył firmę Kamuy, której celem było tworzenie gier w krótszych cyklach produkcyjnych oraz danie większej przestrzeni młodym twórcom. Jednocześnie legendarny projektant chciał oddalić się od gatunku survival horror, z którym był najmocniej kojarzony dzięki serii Resident Evil. Od tego czasu Mikami rzadko wypowiadał się publicznie o swoich planach, dlatego działalność studia Unbound przez długi czas pozostawała niemal niezauważona.
Na stronie internetowej studia znajduje się enigmatyczny tekst przypominający manifest twórczy. Jego fragment brzmi:
Tworzy w swoim własnym środowisku. Zawsze tak było. Żyje otoczony tym, co kocha. Nic nie może go zmienić. Niektórzy mówią, że jest trochę dziwny, ale już się do tego przyzwyczaił. To nie jego świat, to świat, który nie jest niczym ograniczony.
Wygląda na to, że po latach pracy nad horrorami, Shinji Mikami przygotowuje duży projekt RPG akcji, który ma być zupełnie nowym rozdziałem w jego karierze. Miejmy nadzieję, że finalny produkt okazał się czymś naprawdę dobrym, co być może zapoczątkuje nową serię, podobnie jak przed laty kultowe Resident Evil.
