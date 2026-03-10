Shinji Mikami pracuje nad nowym dużym RPG akcji. Projekt powstaje w tajemnicy od ponad roku

Legendarny twórca serii Resident Evil, Shinji Mikami, od co najmniej roku pracuje nad nową grą AAA z gatunku action RPG. Projekt powstaje w studiu Unbound i przez długi czas pozostawał praktycznie niezauważony. Informacje o pracach nad grą pojawiły się po tym, jak w 2024 roku Microsoft zdecydował się zamknąć studio Tango Gameworks, twórców między innymi gry Hi‑Fi Rush.

Twórca Resident Evil pracuje nad nową grą

Tango Gameworks znalazło później nowego właściciela. Studio przejął wydawca Krafton, znany między innymi z gry PUBG: Battlegrounds. Mikami nie był już jednak częścią zespołu, ponieważ opuścił studio w 2023 roku. Według informacji zauważonych przez serwis VGC, jego nowe studio Unbound prowadzi obecnie rekrutację do niezapowiedzianej gry opartej na zupełnie nowym IP. W wywiadzie z 2025 roku dla japońskiego portalu rekrutacyjnego Nidan Jump, producent studia Masato Kimura, który wcześniej pracował również w Tango, zdradził, że zespół pracuje nad dużym, bardzo realistycznym RPG akcji, który ma trafić na rynek globalny.