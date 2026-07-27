Rosnące ceny konsol mogą zagrać na korzyść Amazona

Coraz droższe PlayStation i Xbox mogą sprawić, że więcej graczy zainteresuje się graniem w chmurze. Tak przynajmniej uważa szef Amazon Gaming.

Rosnące ceny konsol wywołane trwającym kryzysem na rynku pamięci RAM mogą nieoczekiwanie pomóc jednej firmie. Jeff Gattis, szef Amazon Gaming, uważa, że sytuacja stwarza doskonałą okazję dla usługi Amazon Luna, która pozwala uruchamiać gry w chmurze bez konieczności kupowania drogiego sprzętu.

Amazon liczy na graczy, których nie stać na nową konsolę

W rozmowie z The Game Business Gattis przyznał, że coraz wyższe ceny konsol sprawiają, iż zakup nowego urządzenia staje się dla wielu osób trudny do uzasadnienia. Jego zdaniem, jeśli sprzęt kosztuje 1000 dolarów lub więcej, znacznie więcej graczy zacznie rozważać alternatywy w postaci grania w chmurze. Szef Amazon Gaming podkreślił, że Luna od początku nie była kierowana do najbardziej wymagających graczy. Zamiast tego usługa ma trafiać do osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na drogi komputer lub konsolę. Gry można uruchamiać na komputerach, smartfonach, telewizorach z Fire TV, a od niedawna także bezpośrednio z poziomu Prime Video.