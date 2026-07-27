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Rosnące ceny konsol mogą zagrać na korzyść Amazona

Jakub Piwoński
2026/07/27 11:30
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Coraz droższe PlayStation i Xbox mogą sprawić, że więcej graczy zainteresuje się graniem w chmurze. Tak przynajmniej uważa szef Amazon Gaming.

Rosnące ceny konsol wywołane trwającym kryzysem na rynku pamięci RAM mogą nieoczekiwanie pomóc jednej firmie. Jeff Gattis, szef Amazon Gaming, uważa, że sytuacja stwarza doskonałą okazję dla usługi Amazon Luna, która pozwala uruchamiać gry w chmurze bez konieczności kupowania drogiego sprzętu.

Amazon Luna
Amazon Luna

Amazon liczy na graczy, których nie stać na nową konsolę

W rozmowie z The Game Business Gattis przyznał, że coraz wyższe ceny konsol sprawiają, iż zakup nowego urządzenia staje się dla wielu osób trudny do uzasadnienia. Jego zdaniem, jeśli sprzęt kosztuje 1000 dolarów lub więcej, znacznie więcej graczy zacznie rozważać alternatywy w postaci grania w chmurze. Szef Amazon Gaming podkreślił, że Luna od początku nie była kierowana do najbardziej wymagających graczy. Zamiast tego usługa ma trafiać do osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na drogi komputer lub konsolę. Gry można uruchamiać na komputerach, smartfonach, telewizorach z Fire TV, a od niedawna także bezpośrednio z poziomu Prime Video.

GramTV przedstawia:

Gattis przyznał również, że część wydawców nadal sceptycznie podchodzi do platform streamingowych. Obawiają się oni, że gracze wybiorą chmurę zamiast zakupu gry na PC lub konsolach. Zdaniem przedstawiciela Amazona jest wręcz odwrotnie – wielu użytkowników Luny to osoby, które w innym przypadku w ogóle nie miałyby dostępu do tych produkcji.

Wypowiedzi Gattisa nie są przypadkowe. Trwający od końca ubiegłego roku kryzys na rynku pamięci RAM, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję, doprowadził do wyraźnego wzrostu cen sprzętu do grania. PlayStation 5 podrożało już do 649,99 dolarów, PS5 Pro kosztuje 899,99 dolarów, a Xbox Series X w wersji z napędem osiągnął cenę 799,99 dolarów. Jeśli ten trend się utrzyma, usługi pokroju Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming czy GeForce NOW mogą zacząć odgrywać znacznie większą rolę na rynku.

Źródło:https://gamerant.com/amazon-luna-cloud-expensive-steam-machine-ps6-xbox/

Tagi:

News
streaming
granie w chmurze
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
granie w gry
CEO
Jeff Gattis
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 12:01

XD ale Amazon luna nie jest dobrą chmurą  porównując do Nvidi tylko róznica chyba jest trzeba grę posiadać w Georce Now a w Amazonie Luna to co oferuje no i  tylko przeglądarkową wersję chyba ma Luna




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112