Wonder Woman wraca do kina akcji. Postanowiła pobiegać

Po nieudanej Śnieżce i jednej z największych porażek Disneya ostatnich lat Gal Gadot ponownie stawia na gatunek, który przyniósł jej światową sławę. Amazon pokazał właśnie pierwszy zwiastun filmu The Runner.

Przez lata Gal Gadot kojarzona była przede wszystkim z rolą Wonder Woman, dzięki której stała się jedną z największych gwiazd kina akcji. Ostatnie miesiące nie były jednak dla aktorki szczególnie udane. Występ w aktorskiej Śnieżce, która okazała się jedną z największych finansowych i wizerunkowych porażek Disneya ostatnich lat, nie pomógł jej karierze. Teraz Gadot próbuje wrócić na właściwe tory. Gal Gadot ponownie stawia na kino akcji Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun The Runner, thrillera akcji w reżyserii Kevina Macdonalda, znanego z filmu Ostatni król Szkocji. U boku Gal Gadot występuje Damian Lewis, znany z serialu Homeland.

Aktorka wciela się w Maię – prawniczkę, której anonimowy porywacz uprowadza syna. Aby uratować dziecko, kobieta musi przemierzyć Londyn i wykonać śmiertelnie niebezpieczne zadanie: zabić klienta, którego sama reprezentuje. Wszystko wskazuje na to, że bohaterka zostanie uwikłana w pełną pościgów i zwrotów akcji grę, w której każda decyzja może kosztować życie. Nowy zwiastun jasno pokazuje, że The Runner stawia na dynamiczną akcję, napięcie i widowiskowe sceny, czyli elementy, z którymi Gal Gadot jest kojarzona od czasów Wonder Woman. Po chłodno przyjętych ostatnich projektach właśnie ten film może okazać się dla aktorki szansą na powrót do formy. Bardzo łatwo znaleźć w tym koncepcie odwołania do takich filmów sensacyjnych o jak Telefon, Komórka, czy Połączenie.

GramTV przedstawia:

Czy właśnie ten pomysł na nowy film rzeczywiście odmieni zawodową passę Gal Gadot? Odpowiedź poznamy już wkrótce, ale pierwsze materiały sugerują, że Amazon mocno wierzy w potencjał tej produkcji. Premiera filmu została wyznaczona na 2 września 2026 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









