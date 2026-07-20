Mortal Kombat II zmierza do HBO Max. Ujawniono datę premiery

Mortal Kombat 2 zadebiutował w kinach 6 maja, a niedawno pojawił się również w ofercie VOD. Teraz przyszedł czas na premierę w ramach abonamentu. Ujawniono, że film trafi do HBO Max już 24 lipca, dzięki czemu obejrzą go także widzowie, którzy nie zdecydowali się na wizytę w kinie lub zakup cyfrowej wersji.

Po skromnym wyniku w kinach Mortal Kombat 2 liczy na drugie życie w streamingu

Choć sequel otrzymał szansę na kinową premierę, jego wynik finansowy trudno uznać za spektakularny. Produkcja zarobiła na całym świecie około 130 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów. To rezultat, który nie spełnił większych oczekiwań Warner Bros., choć jednocześnie okazał się lepszy od losu pierwszej części. Mortal Kombat z 2021 roku zadebiutował bowiem od razu jednocześnie w kinach i serwisie streamingowym HBO Max, przez co nie miał realnej szansy na zbudowanie mocnego wyniku kasowego. Tym razem studio postawiło na klasyczne okno kinowe. Teraz z kolei liczy na to, że film znajdzie znacznie szerszą publiczność w streamingu.