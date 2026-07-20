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Mortal Kombat II zmierza do HBO Max. Ujawniono datę premiery

Jakub Piwoński
2026/07/20 07:30
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To kolejny etap cyfrowej dystrybucji filmu, który nie podbił światowych kin.

Mortal Kombat 2 zadebiutował w kinach 6 maja, a niedawno pojawił się również w ofercie VOD. Teraz przyszedł czas na premierę w ramach abonamentu. Ujawniono, że film trafi do HBO Max już 24 lipca, dzięki czemu obejrzą go także widzowie, którzy nie zdecydowali się na wizytę w kinie lub zakup cyfrowej wersji.

Mortal Kombat 2
Mortal Kombat 2

Po skromnym wyniku w kinach Mortal Kombat 2 liczy na drugie życie w streamingu

Choć sequel otrzymał szansę na kinową premierę, jego wynik finansowy trudno uznać za spektakularny. Produkcja zarobiła na całym świecie około 130 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów. To rezultat, który nie spełnił większych oczekiwań Warner Bros., choć jednocześnie okazał się lepszy od losu pierwszej części. Mortal Kombat z 2021 roku zadebiutował bowiem od razu jednocześnie w kinach i serwisie streamingowym HBO Max, przez co nie miał realnej szansy na zbudowanie mocnego wyniku kasowego. Tym razem studio postawiło na klasyczne okno kinowe. Teraz z kolei liczy na to, że film znajdzie znacznie szerszą publiczność w streamingu.

GramTV przedstawia:

Fabuła Mortal Kombat 2 koncentruje się na Johnnym Cage'u, gwieździe filmów sztuk walki, który zostaje zwerbowany przez Raidena i Sonyę Blade do udziału w legendarnym turnieju Mortal Kombat. Ziemscy wojownicy stają do walki z siłami Outworldu dowodzonymi przez Shao Kahna, a w starciu pomaga im również Kitana, księżniczka Edenii. W obsadzie znaleźli się między innymi Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph jako Kitana, Martyn Ford jako Shao Kahn, a także Jessica McNamee, Lewis Tan, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Josh Lawson, Chin Han i Tadanobu Asano.

Premiera w HBO Max może okazać się dla filmu szansą na zdobycie znacznie większej popularności. Jakby nie patrzeć, siła oddziaływania tytułu jest na tyle duża, że film może w pierwszych dniach zdominować platformę. Seria walczy w ten sposób o to, by zdecydowano się nakręcić część trzecią.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/mortal-kombat-ii-streaming-date-hbo-max-1236997034/

Tagi:

Popkultura
Mortal Kombat
streaming
Warner Bros.
Karl Urban
HBO Max
Mortal Kombat 2
adaptacja gry
sztuki walki
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 08:36

Ja pierdzielę, a wiedzieliście, że aktor Nicolas Cage (prawdziwe nazwisko Nicolas Kim Coppola - tak tak, bratanek tego sławnego Coppoli!!!), pseudonim artystyczny "Cage" wziął sobie do Luke'a Cage, bohatera Marvela, który akurat nie jest spokrewniony z Johnem Cage z MK???Takie to ciekawostki...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112