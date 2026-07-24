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Supergirl błyskawicznie trafia do VOD. W kinach nie było super

Jakub Piwoński
2026/07/24 09:30
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Film nie zdołał przyciągnąć widzów do kin, ale jest też dobra wiadomość dla tych, którzy wolą oglądać nowości w domu.

Jeszcze nie minął miesiąc od kinowej premiery Supergirl, a wszystko wskazuje na to, że film już za kilka dni zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej. Według branżowych doniesień produkcja ma trafić do VOD już 27 lipca, czyli około 30 dni po wejściu do kin. Z kolei wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD planowane jest na 4 września.

Supergirl błyskawicznie trafia do VOD. W kinach nie było super

Supergirl z datą premiery na VOD

Tak szybkie przeniesienie filmu do dystrybucji cyfrowej nie jest przypadkiem. Supergirl nie spełniła oczekiwań finansowych Warner Bros. Film zarobił dotąd około 70 mln dolarów w Ameryce Północnej i 120 mln dolarów na całym świecie, podczas gdy jego budżet szacowany jest na 170–186 mln dolarów. Do tego dochodzą jeszcze koszty promocji i dystrybucji, dlatego analitycy przewidują, że straty studia mogą sięgnąć nawet 200 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

W takiej sytuacji szybsze udostępnienie filmu w serwisach VOD ma pozwolić odzyskać przynajmniej część poniesionych kosztów. Choć wyniki finansowe filmu są rozczarowujące dla Warner Bros., na decyzji studia mogą skorzystać osoby, które nie planowały wizyty w kinie. Supergirl stanie się w ten sposób jednym z najszybciej udostępnionych filmów DC w VOD. Jeszcze kilka lat temu podobne produkcje trafiały do sprzedaży cyfrowej dopiero po dwóch lub nawet trzech miesiącach od debiutu na dużym ekranie.

Dla Jamesa Gunna, który odpowiada za nowe filmowe uniwersum DC Studios, słaby wynik Supergirl może być pierwszym poważnym sygnałem ostrzegawczym. Produkcja miała być jednym z ważniejszych elementów budowania nowego DCU, jednak zainteresowanie widzów okazało się znacznie niższe, niż zakładano. DC się jednak nie poddaje i już promuje kolejne widowisko – jesienią zobaczymy film Clayface. Jeszcze tego lata zadebiutuje z kolei serial Latarnie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/23/supergirl-hits-digital-next-tuesday-only-four-weeks-since-release

Tagi:

Popkultura
Dystrybucja cyfrowa
streaming
DC Comics
superbohaterowie
Superman
vod
James Gunn
uniwersum
Supergirl
Milly Alcock
DC Studios
DCU
klapa finansowa
dystrybucja filmów
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112