Supergirl błyskawicznie trafia do VOD. W kinach nie było super

Film nie zdołał przyciągnąć widzów do kin, ale jest też dobra wiadomość dla tych, którzy wolą oglądać nowości w domu.

Jeszcze nie minął miesiąc od kinowej premiery Supergirl, a wszystko wskazuje na to, że film już za kilka dni zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej. Według branżowych doniesień produkcja ma trafić do VOD już 27 lipca, czyli około 30 dni po wejściu do kin. Z kolei wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD planowane jest na 4 września.

Supergirl z datą premiery na VOD

Tak szybkie przeniesienie filmu do dystrybucji cyfrowej nie jest przypadkiem. Supergirl nie spełniła oczekiwań finansowych Warner Bros. Film zarobił dotąd około 70 mln dolarów w Ameryce Północnej i 120 mln dolarów na całym świecie, podczas gdy jego budżet szacowany jest na 170–186 mln dolarów. Do tego dochodzą jeszcze koszty promocji i dystrybucji, dlatego analitycy przewidują, że straty studia mogą sięgnąć nawet 200 mln dolarów.