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Popuralny serial fantasy wraca na Disney+. Jest pierwsza zapowiedź i data premiery

Jakub Piwoński
2026/07/24 16:30
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Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje wkrótce z 3. sezonem. Twórcy zdradzili również, na której książce oprą nowe odcinki.

Disney wykorzystał tegoroczny San Diego Comic-Con, aby podzielić się dobrymi wiadomościami z fanami Percy'ego Jacksona. Podczas panelu poświęconego serialowi ujawniono, że 3. sezon Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje na Disney+ już 20 listopada. Uczestnicy wydarzenia mogli również zobaczyć pierwszy teaser oraz poznać szczegóły kolejnego rozdziału historii młodego herosa.

Popuralny serial fantasy wraca na Disney+. Jest pierwsza zapowiedź i data premiery

Percy Jackson i bogowie olimpijscy – oficjalna zapowiedź 3. sezonu

Trzeci sezon po raz pierwszy zaadaptuje wydarzenia z Klątwy tytana, czyli trzeciego tomu bestsellerowej serii autorstwa Ricka Riordana. Tym razem stawka będzie jeszcze wyższa niż dotychczas. Zgodnie z zapowiedzią Percy będzie musiał zmierzyć się z tajemniczym zaginięciem Annabeth, a jednocześnie przygotować się na wypełnienie Wielkiej Przepowiedni przekazanej przez Wyrocznię Delficką. To właśnie ona ma przesądzić o przyszłości Olimpu. Według przepowiedni jedno z dzieci Wielkiej Trójki doprowadzi bogów do największej chwały albo stanie się przyczyną ich upadku.

Za serial ponownie odpowiadają Rick Riordan oraz Jonathan E. Steinberg, a w głównych rolach powrócą Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart i Levi Chrisopulos. Pierwsze dwa sezony Percy Jackson i bogowie olimpijscy są dostępne w serwisie Disney+. Premiera 3. sezonu została wyznaczona na 20 listopada. Wkrótce powinniśmy doczekać się również pełnoprawnego zwiastuna nowych odcinków.

GramTV przedstawia:

Percy Jackson to jedna z najpopularniejszych współczesnych serii fantasy dla młodszych czytelników. Cykl autorstwa Ricka Riordana sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie i doczekał się licznych kontynuacji oraz spin-offów. W 2010 i 2013 roku powstały dwie kinowe adaptacje z Loganem Lermanem w roli głównej, jednak spotkały się z chłodnym przyjęciem fanów książek. Dopiero serial Disney+, tworzony przy ścisłej współpracy z samym Riordanem, miał wierniej oddać wydarzenia znane z bestsellerowych powieści i odbudować zaufanie miłośników marki.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy
Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Źródło:https://press.disney.pl/aktualnosci/serial-percy-jackson-i-bogowie-olimpijscy-premiera-3.-sezon-data-20-listopada-disney+

Tagi:

Popkultura
teaser
Disney
fantasy
streaming
Disney +
Percy Jackson
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
serial fantasy
serial familijny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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