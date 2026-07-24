Popuralny serial fantasy wraca na Disney+. Jest pierwsza zapowiedź i data premiery

Disney wykorzystał tegoroczny San Diego Comic-Con, aby podzielić się dobrymi wiadomościami z fanami Percy'ego Jacksona. Podczas panelu poświęconego serialowi ujawniono, że 3. sezon Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje na Disney+ już 20 listopada. Uczestnicy wydarzenia mogli również zobaczyć pierwszy teaser oraz poznać szczegóły kolejnego rozdziału historii młodego herosa.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy – oficjalna zapowiedź 3. sezonu

Trzeci sezon po raz pierwszy zaadaptuje wydarzenia z Klątwy tytana, czyli trzeciego tomu bestsellerowej serii autorstwa Ricka Riordana. Tym razem stawka będzie jeszcze wyższa niż dotychczas. Zgodnie z zapowiedzią Percy będzie musiał zmierzyć się z tajemniczym zaginięciem Annabeth, a jednocześnie przygotować się na wypełnienie Wielkiej Przepowiedni przekazanej przez Wyrocznię Delficką. To właśnie ona ma przesądzić o przyszłości Olimpu. Według przepowiedni jedno z dzieci Wielkiej Trójki doprowadzi bogów do największej chwały albo stanie się przyczyną ich upadku.