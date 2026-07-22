Ash Ketchum i Pikachu wracają na ekrany! Pokemony rozpoczynają nową erę w serwisie Disney+

Ash Ketchum rozpoczyna nową erę na Disney+. Pierwszy sezon Pokemon trafi do serwisu już za dwa tygodnie.

Po latach nieobecności Ash Ketchum, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii anime, powraca wraz z pierwszym sezonem serialu Pokemon. Potwierdzono, że Pokemon: Indigo League zadebiutuje w Disney+ na początku sierpnia. Choć legendarny trener i mistrz świata nie pojawił się w żadnym nowym odcinku anime od 2023 roku, jego przygody wciąż cieszą się ogromną popularnością. Dzięki nowej umowie kolejne pokolenie widzów będzie mogło poznać początki historii Asha i Pikachu. Pokemony trafią na Disney+ Według informacji przekazanych przez profil ToonHive w serwisie X, Disney ponownie nabył prawa do emisji anime Pokemon. Efektem tej umowy będzie udostępnienie Pokemon: Indigo League, czyli pierwszego sezonu z Ashem Ketchumem, w serwisie Disney+ od 7 sierpnia. Dla wielu fanów może być to spore zaskoczenie, ponieważ od 2020 roku prawa do streamingu anime Pokemon w Ameryce Północnej należały do Netflixa. Choć czekamy jeszcze na potwierdzenie, jest duża szansa, że Pokemony będą dostępne także dla europejskiej części użytkowników, wliczając w to oczywiście Polskę. Podobnie było w przypadku Netflixa, gdzie również najpierw ogłoszono Pokemony na Amerykę Północną, ale finalnie my również mieliśmy do nich dostęp.

Debiut pierwszego sezonu na Disney+ rodzi jednak wiele pytań dotyczących przyszłości całej serii. Pokemony w przeszłości pojawiały się już na różnych platformach streamingowych, jednak skala obecnej współpracy z Disneyem może okazać się największą zmianą w historii dystrybucji anime. Już w sierpniu 2025 roku z biblioteki Netflixa usunięto cztery produkcje z uniwersum Pokemon, co wielu fanów uznało za zapowiedź wygaśnięcia współpracy. Ostatecznie rok później potwierdzono zawarcie umowy z Disneyem.

GramTV przedstawia:

Obecnie oferta Pokemon na Netflixie jest stosunkowo skromna. W chwili publikacji informacji platforma udostępnia jedynie dziewięć seriali, filmów lub spin-offów związanych z marką. Choć wśród nich znajduje się Pokemon: Indigo League, brakuje kolejnych klasycznych sezonów, takich jak Orange Islands, Johto Journeys oraz Advanced. To sprawia, że Disney+ ma szansę stać się miejscem, w którym z czasem dostępne będą wszystkie odcinki anime Pokemon. Pierwsze doniesienia sugerują również, że serial ma ponownie trafić do tradycyjnej telewizji za pośrednictwem Disney Channel. Na razie nie wiadomo, jaki wpływ będzie miała nowa umowa na emitowane obecnie anime Pokemon Horizons, którego głównymi bohaterami są następcy Asha – Liko i Roy. Nie ujawniono również, czy serial pozostanie na dotychczasowych platformach, czy również w przyszłości również zostanie przeniesiony do Disney+. Mimo wszystko, choć nowa umowa pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, dla fanów Asha, Pikachu i całego uniwersum Pokemon jest to bardzo dobra wiadomość. Powrót Pokemon: Indigo League na nową platformę może przypomnieć wieloletnim fanom początki jednej z najbardziej kultowych serii anime, a jednocześnie pozwolić nowym widzom poznać historię, od której wszystko się zaczęło. Jeżeli Disney rzeczywiście będzie stopniowo dodawał kolejne sezony, istnieje szansa, że po raz pierwszy w historii niemal całe anime Pokemon będzie można obejrzeć w jednym miejscu.