Twórcy Palworld ogłosili w ramach żartu symulator randkowania. Gracze zachwyceni pomysłem

Gracze chętnie zagraliby w symulator randkowania od twórców Palworld

Z okazji Prima Aprilis w sieci pojawiło się sporo żartobliwych postów i doniesień we wszystkich branżach. Do święta postanowili dołączyć się również deweloperzy z Pocketpair, którzy udostępnili w mediach społecznościowych zapowiedź Palworld: More than just Pals. Pomysł na symulator randkowania wyjątkowo przypadł do gustu fanom tytułu.