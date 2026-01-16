Zaloguj się lub Zarejestruj

Ród smoka z problemami. Martin i showrunner są poważnie skłóceni. „To już nie jest moja historia”

Radosław Krajewski
2026/01/16 12:10
1
0

Tej relacji chyba nie da się już uratować.

W The Hollywood Reporter zadebiutował długi wywiad z Georgem R.R. Martinem, który przyniósł sporo nowych informacji o rozwoju uniwersum Gry o tron. Jedną z nich jest zapowiedź planów stworzenia kontynuacji głównego serialu, w którym powróci jedna z najważniejszych postaci. Dowiedzieliśmy się również, że pisarz jest obecnie poważnie skłócony z Ryanem Condalem, showrunnerem Rodu smoka. Słowa Martina odpowiadają na pytanie, dlaczego drugi sezon serialu HBO nie wyszedł tak dobrze, jak pierwszy.

Ród smoka
Ród smoka

To dlatego drugi sezon Rodu smoka jest gorszy? Chodzi o kłótnię Martina z showrunnerem serialu

Pierwszy sezon prequela Gry o tron został pochwalony przez widzów i krytyków za powrót do formy oraz wierniejsze podejście do świata Westeros. Drugi sezon nie wywołał już takiego entuzjazmu, a część widzów zaczęła mówić o spadku jakości i problemach z tempem. Jak się okazuje, w tym samym czasie autor Pieśni Lodu i Ognia coraz bardziej oddalał się od procesu twórczego.

Martin przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że początkowo traktował Condala jak pełnoprawnego partnera. W trakcie prac nad pierwszym sezonem czytał wczesne wersje scenariuszy, zgłaszał uwagi i widział realne zmiany wprowadzane do tekstu. To miało się jednak diametralnie zmienić przy drugim sezonie.

Jest gorzej niż źle. To kompletna katastrofa. Zatrudniłem Ryana i byłem przekonany, że jesteśmy partnerami. Przez cały pierwszy sezon to działało. Czytałem wczesne szkice scenariuszy, dawałem notatki, a on wprowadzał zmiany. Myślałem, że wszystko idzie w świetnym kierunku.

Przy drugim sezonie przestał mnie słuchać. Przekazywałem uwagi i nic się z nimi nie działo. Czasem tłumaczył, dlaczego ich nie uwzględnia, innym razem mówił, że się nad nimi zastanowi. Z czasem było tylko gorzej i coraz bardziej mnie to irytowało.

GramTV przedstawia:

W pewnym momencie sytuacja eskalowała do tego stopnia, że Martin usłyszał od HBO, iż wszystkie jego uwagi mają trafiać najpierw do stacji, a dopiero potem do showrunnera. To właśnie wtedy autor opublikował na swoim blogu krytyczny wpis, który szybko zniknął z sieci po interwencji jego menedżera i zdenerwowanych przedstawicieli HBO.

To już nie jest moja historia.

Według branżowych źródeł kulminacją konfliktu miała być rozmowa na Zoomie z udziałem producentów i władz stacji. Po burzy medialnej Martin został poproszony o wycofanie się z prac nad serialem, choć kilka miesięcy później ponownie włączono go do projektu.

Przedstawiciel HBO tłumaczy, że spór dotyczył kierunku trzeciego sezonu i ujawnił poważne problemy komunikacyjne. Z tego powodu zdecydowano się na przerwę i próbę wypracowania nowego modelu współpracy. Obecnie nie wiadomo, jak duży wpływ Martin będzie miał na nadchodzące odcinki i czy relacje z Condalem kiedykolwiek wrócą do stanu z czasów pierwszego sezonu.

Wszystkie te rewelacje pojawiają się na kilka dni przed premierą nowego serialu ze świata Gry o tron, czyli Rycerza Siedmiu Królestw. Jeszcze na ten rok zaplanowano debiut trzeciego sezonu Rodu smoka.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/george-rr-martin-interview-thrones-winds-dragon-knight-1236473519/

Tagi:

Popkultura
serial
Gra o tron
kontrowersje
fantasy
afera
streaming
ekranizacja
HBO
HBO Max
George R.R. Martin
Ród Smoka
Ryan Condal
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:51

Znaczy się deczko rozumiem. Tego typu ludzie są obsesyjni plus nie znają realiów pracy nad tego typu produkcjami. Podobny zamęt sieją reżyserzy którzy kompletnie nie znają się na CGI i tworzą piekło dla studia które robi efekty. Bo dla dobrego CGI trzeba mieć trochę pojęcie o procesie albo chociaż konsultanta na planie który Cię poprowadzi. 

Z drugiej strony po sezonie 7 i 8 powinni sobie zdawać sprawę że nie mają talentu i ich serial był tylko dobry do czasu aż mieli materiał od twórcy. I dodatkowo widzowie to widzą. Od razu zauważyli jak R. R. Martin nie był w procesie. 

Tak samo jak można jasno powiedzieć kiedy skończył się materiał w głównym serialu.

ALE sam R. R. Martin też nie jest bez winy. Bądźmy szczerzy - to diva. Facet zaczął serię, zdobył popularność. I przestał pisać. 

Ostatnią książkę z głównej serii wydał kiedy... 14 lat temu? Serial leciał LATA korzystając z istniejącego materiału licząc że międzyczasie dostarczy kolejne książki i zakończy historię. Facet od 14 lat próbuje wydać książkę. W końcu serial go dogonił i się wykoleił. I właśnie jego głównie winię za upadek tego serialu. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112