Ród smoka z problemami. Martin i showrunner są poważnie skłóceni. „To już nie jest moja historia”

Tej relacji chyba nie da się już uratować.

W The Hollywood Reporter zadebiutował długi wywiad z Georgem R.R. Martinem, który przyniósł sporo nowych informacji o rozwoju uniwersum Gry o tron. Jedną z nich jest zapowiedź planów stworzenia kontynuacji głównego serialu, w którym powróci jedna z najważniejszych postaci. Dowiedzieliśmy się również, że pisarz jest obecnie poważnie skłócony z Ryanem Condalem, showrunnerem Rodu smoka. Słowa Martina odpowiadają na pytanie, dlaczego drugi sezon serialu HBO nie wyszedł tak dobrze, jak pierwszy. To dlatego drugi sezon Rodu smoka jest gorszy? Chodzi o kłótnię Martina z showrunnerem serialu Pierwszy sezon prequela Gry o tron został pochwalony przez widzów i krytyków za powrót do formy oraz wierniejsze podejście do świata Westeros. Drugi sezon nie wywołał już takiego entuzjazmu, a część widzów zaczęła mówić o spadku jakości i problemach z tempem. Jak się okazuje, w tym samym czasie autor Pieśni Lodu i Ognia coraz bardziej oddalał się od procesu twórczego.

Martin przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że początkowo traktował Condala jak pełnoprawnego partnera. W trakcie prac nad pierwszym sezonem czytał wczesne wersje scenariuszy, zgłaszał uwagi i widział realne zmiany wprowadzane do tekstu. To miało się jednak diametralnie zmienić przy drugim sezonie. Jest gorzej niż źle. To kompletna katastrofa. Zatrudniłem Ryana i byłem przekonany, że jesteśmy partnerami. Przez cały pierwszy sezon to działało. Czytałem wczesne szkice scenariuszy, dawałem notatki, a on wprowadzał zmiany. Myślałem, że wszystko idzie w świetnym kierunku. Przy drugim sezonie przestał mnie słuchać. Przekazywałem uwagi i nic się z nimi nie działo. Czasem tłumaczył, dlaczego ich nie uwzględnia, innym razem mówił, że się nad nimi zastanowi. Z czasem było tylko gorzej i coraz bardziej mnie to irytowało.

W pewnym momencie sytuacja eskalowała do tego stopnia, że Martin usłyszał od HBO, iż wszystkie jego uwagi mają trafiać najpierw do stacji, a dopiero potem do showrunnera. To właśnie wtedy autor opublikował na swoim blogu krytyczny wpis, który szybko zniknął z sieci po interwencji jego menedżera i zdenerwowanych przedstawicieli HBO. To już nie jest moja historia. Według branżowych źródeł kulminacją konfliktu miała być rozmowa na Zoomie z udziałem producentów i władz stacji. Po burzy medialnej Martin został poproszony o wycofanie się z prac nad serialem, choć kilka miesięcy później ponownie włączono go do projektu. Przedstawiciel HBO tłumaczy, że spór dotyczył kierunku trzeciego sezonu i ujawnił poważne problemy komunikacyjne. Z tego powodu zdecydowano się na przerwę i próbę wypracowania nowego modelu współpracy. Obecnie nie wiadomo, jak duży wpływ Martin będzie miał na nadchodzące odcinki i czy relacje z Condalem kiedykolwiek wrócą do stanu z czasów pierwszego sezonu. Wszystkie te rewelacje pojawiają się na kilka dni przed premierą nowego serialu ze świata Gry o tron, czyli Rycerza Siedmiu Królestw. Jeszcze na ten rok zaplanowano debiut trzeciego sezonu Rodu smoka. Rycerz Siedmiu Królestw – recenzja serialu. Głupi jak żołdak, przebiegły jak król

