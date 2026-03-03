Zaloguj się lub Zarejestruj

Największy kinowy hit 2025 roku z datą premiery na Disney+. Platforma potwierdziła wielką premierę

Radosław Krajewski
2026/03/03 16:20
0
0

Trochę na tę produkcję musieliśmy poczekać.

Disney potwierdził poprzednie plotki dotyczące premiery Zwierzogrodu 2 na swojej platformie streamingowej. Ujawniono, że największy kinowy hit 2025 roku zadebiutuje na Disney+ już 11 marca. Tym samym film trafi na streaming po około trzech i pół miesiąca od swojej premiery na dużym ekranie, która przypadła na 26 listopada ubiegłego roku.

Disney+
Disney+

Zwierzogród 2 – data premiery na Disney+

Zwierzogród 2 zarobił do tej pory 425,9 milionów dolarów w Ameryce oraz 1,433 miliarda dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 1,859 miliarda dolarów i dziewiąte miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów wszech czasów.

W filmie detektywi Judy Hopps i Nick Wilde trafiają na trop tajemniczego gada, który pojawia się w Zwierzogrodzie i wywraca metropolię ssaków do góry nogami. Aby rozwiązać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w nieoczekiwanych rejonach miasta, gdzie ich rozwijające się partnerstwo zostanie wystawione na najcięższą próbę.

Reżyserami są Jared Bush oraz Byron Howard, czyli twórcy Naszego magicznego Encanto. W obsadzie znaleźli się: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Shakira oraz Quinta Brunson.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

