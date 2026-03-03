Największy kinowy hit 2025 roku z datą premiery na Disney+. Platforma potwierdziła wielką premierę

Disney potwierdził poprzednie plotki dotyczące premiery Zwierzogrodu 2 na swojej platformie streamingowej. Ujawniono, że największy kinowy hit 2025 roku zadebiutuje na Disney+ już 11 marca. Tym samym film trafi na streaming po około trzech i pół miesiąca od swojej premiery na dużym ekranie, która przypadła na 26 listopada ubiegłego roku.

Zwierzogród 2 – data premiery na Disney+

Zwierzogród 2 zarobił do tej pory 425,9 milionów dolarów w Ameryce oraz 1,433 miliarda dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 1,859 miliarda dolarów i dziewiąte miejsce na liście najlepiej zarabiających filmów wszech czasów.