46 milionów kopii w dniu premiery – szalone prognozy dla GTA 6

W efekcie GTA 6 będzie miało w jeszcze większym stopniu otwartą drogę do sprzedażowego sukcesu. Pytanie tylko, o jak dużym sukcesie mowa?

GTA 6 w top 15 najlepiej sprzedających się gier już w dniu premiery?

Swojej analizy w tym temacie dokonał bank inwestycyjny Piper Sandler. Zatrudniony w nim dział badawczy wykorzystał przy tym model, który jest dość… osobliwy. Wzięto więc pod uwagę liczbę użytkowników odwiedzających co tydzień subreddit r/GTA6, by potem w oparciu o ruch na rzeczonym kanale przekształcając ją w swoisty mnożnik. Wzięto przy tym pod uwagę zarówno szacowaną liczbę osób odwiedzających r/GTA6 w momencie premiery gry oraz rzeczoną liczbę na 5 miesięcy przed ukazaniem się nowego Grand Theft Auto. Do tego wszystkiego doszły jeszcze historyczne mnożniki z wcześniejszych premier.