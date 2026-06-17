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46 milionów kopii w dniu premiery – szalone prognozy dla GTA 6

Maciej Petryszyn
2026/06/17 11:00
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Listopadowa premiera Grand Theft Auto 6 sieje popłoch wśród innych studiów. Większość z nich nie zamierza nawet podejmować rzuconej rękawicy.

W efekcie GTA 6 będzie miało w jeszcze większym stopniu otwartą drogę do sprzedażowego sukcesu. Pytanie tylko, o jak dużym sukcesie mowa?

46 milionów kopii w dniu premiery – szalone prognozy dla GTA 6

GTA 6 w top 15 najlepiej sprzedających się gier już w dniu premiery?

Swojej analizy w tym temacie dokonał bank inwestycyjny Piper Sandler. Zatrudniony w nim dział badawczy wykorzystał przy tym model, który jest dość… osobliwy. Wzięto więc pod uwagę liczbę użytkowników odwiedzających co tydzień subreddit r/GTA6, by potem w oparciu o ruch na rzeczonym kanale przekształcając ją w swoisty mnożnik. Wzięto przy tym pod uwagę zarówno szacowaną liczbę osób odwiedzających r/GTA6 w momencie premiery gry oraz rzeczoną liczbę na 5 miesięcy przed ukazaniem się nowego Grand Theft Auto. Do tego wszystkiego doszły jeszcze historyczne mnożniki z wcześniejszych premier.

GramTV przedstawia:

W tym ostatnim przypadku ma to znaczenie, bo Piper Sandler wykazało, iż liczba odwiedzających dane subreddity w dużym stopniu korelowała z początkową sprzedażą danego tytułu. Oczywiście była to korelacja zmienna, zależna od branej pod uwagę gry, wobec czego ostatecznie ustalono mnożnik na poziomie 35. W efekcie bankowi analitycy założyli, iż w momencie premiery subreddit r/GTA6 może wygenerować około 1,3 miliona wizyt tygodniowo, co miałoby przełożyć się na premierową sprzedaż Grand Theft Auto 6 na poziomie około 46 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, podobny wynik otrzymano, gdy użyto mediany mnożnika, 53, oraz obecną liczbę wizyt r/GTA6, czyli 870 tysięcy.

Mowa tutaj o ogromnych liczbach. Taki wynik z miejsca dałby GTA 6 miejsce w top 15 listy najlepiej sprzedających się gier w historii. Oznaczałoby on również, iż już w dniu premiery wszelkie poniesione przez Rockstar Games i Take-Two koszty produkcji zdążyłby się zwrócić. Mielibyśmy również do czynienia ze zdecydowanie najlepszym debiutem w całej historii branży. Pytanie tylko, czy nie są to szacunki nazbyt optymistyczne? Przekonamy się już 19 listopada 2026 roku, bo to wtedy gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://wccftech.com/gta-6-45m-day-one-launch-sales/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112