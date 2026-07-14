Wiemy ile potrwa Avengers: Doomsday

Do premiery pozostało jeszcze pięć miesięcy, ale Disney już szykuje wielką kampanię. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów ujawniono także przybliżony czas trwania nowego widowiska MCU.

Choć wokół Avengers: Doomsday w ostatnich tygodniach nie brakowało doniesień o problemach podczas montażu, Marvel Studios najwyraźniej jest gotowe rozpocząć ofensywę promocyjną. Według informacji serwisu The Hollywood Reporter już w przyszłym tygodniu wystartuje przedsprzedaż biletów na najbardziej wyczekiwany film MCU. Avengers: Doomsday potrwa niemal trzy godziny Jak wynika z ustaleń serwisu, 20 lipca Disney uruchomi sprzedaż biletów na seanse w wybranych salach premium oznaczonych jako Infinity Vision. To nowy format wielkoekranowych pokazów przygotowany z myślą o największych widowiskach studia.

Wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży ujawniono również planowany czas trwania filmu. Obecnie Avengers: Doomsday ma liczyć 165 minut, czyli 2 godziny i 45 minut. Ostateczny montaż nie został jeszcze zamknięty, dlatego długość może ulec niewielkim zmianom, jednak nie powinny być one znaczące. Jeśli te informacje się potwierdzą, nowe widowisko będzie dłuższe od Avengers: Wojna bez granic (149 minut), ale krótsze od rekordowego Avengers: Koniec gry, które trwało 181 minut.

GramTV przedstawia:

Przedsprzedaż rozpocznie się zaledwie kilka dni przed panelem Marvel Studios na San Diego Comic-Con, gdzie spodziewana jest premiera pierwszego pełnego zwiastuna filmu. Wiele wskazuje na to, że trailer zostanie udostępniony również w internecie. Avengers: Doomsday ponownie połączy najpotężniejszych bohaterów Ziemi w walce o los multiwersum. Głównym przeciwnikiem będzie Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. W obsadzie znaleźli się także między innymi Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Florence Pugh, Sebastian Stan, Patrick Stewart, Ian McKellen, Vanessa Kirby, Letitia Wright i Simu Liu. Za reżyserię odpowiadają ponownie Anthony i Joe Russo, twórcy Wojny bez granic i Końca gry. Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









