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Wiemy ile potrwa Avengers: Doomsday

Jakub Piwoński
2026/07/14 12:30
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Do premiery pozostało jeszcze pięć miesięcy, ale Disney już szykuje wielką kampanię. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży biletów ujawniono także przybliżony czas trwania nowego widowiska MCU.

Choć wokół Avengers: Doomsday w ostatnich tygodniach nie brakowało doniesień o problemach podczas montażu, Marvel Studios najwyraźniej jest gotowe rozpocząć ofensywę promocyjną. Według informacji serwisu The Hollywood Reporter już w przyszłym tygodniu wystartuje przedsprzedaż biletów na najbardziej wyczekiwany film MCU.

Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday potrwa niemal trzy godziny

Jak wynika z ustaleń serwisu, 20 lipca Disney uruchomi sprzedaż biletów na seanse w wybranych salach premium oznaczonych jako Infinity Vision. To nowy format wielkoekranowych pokazów przygotowany z myślą o największych widowiskach studia.

Wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży ujawniono również planowany czas trwania filmu. Obecnie Avengers: Doomsday ma liczyć 165 minut, czyli 2 godziny i 45 minut. Ostateczny montaż nie został jeszcze zamknięty, dlatego długość może ulec niewielkim zmianom, jednak nie powinny być one znaczące. Jeśli te informacje się potwierdzą, nowe widowisko będzie dłuższe od Avengers: Wojna bez granic (149 minut), ale krótsze od rekordowego Avengers: Koniec gry, które trwało 181 minut.

GramTV przedstawia:

Przedsprzedaż rozpocznie się zaledwie kilka dni przed panelem Marvel Studios na San Diego Comic-Con, gdzie spodziewana jest premiera pierwszego pełnego zwiastuna filmu. Wiele wskazuje na to, że trailer zostanie udostępniony również w internecie.

Avengers: Doomsday ponownie połączy najpotężniejszych bohaterów Ziemi w walce o los multiwersum. Głównym przeciwnikiem będzie Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. W obsadzie znaleźli się także między innymi Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Florence Pugh, Sebastian Stan, Patrick Stewart, Ian McKellen, Vanessa Kirby, Letitia Wright i Simu Liu. Za reżyserię odpowiadają ponownie Anthony i Joe Russo, twórcy Wojny bez granic i Końca gry. Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/avengers-doomsday-tickets-theaters-runtime-1236647030/

Tagi:

Popkultura
kino
komiks
science fiction
przedsprzedaż
Avengers
bilety
Robert Downey Jr.
kino akcji
czas trwania filmu
Avengers: Doomsday
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112