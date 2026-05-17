Rockstar boi się wycieku GTA 6. Recenzenci będą recenzować... pod kluczem?

Atmosfera wokół Grand Theft Auto 6 się zagęszcza. Będą te preordery w poniedziałek czy jednak nie będzie?

Co więcej – co z kopiami recenzenckimi? Okazuje się bowiem, że może być tutaj dość nietypowo.

GTA 6 bez kopii recenzenckich?

O wszystkim informuje brazylijski dziennikarz Pedro Henrique Lutti Lippe. Według niego plan Rockstara na przedpremierowe recenzje jest zaskakujący. Przede wszystkim recenzenci nie otrzymają swoich kopii Grand Theft Auto 6 – ani w formie fizycznej, ani tym bardziej cyfrowej. Zamiast tego studio miałoby bezpośrednio zaprosić zainteresowanych na tajemnicze wydarzenia, gdzie trafiliby twórcy i influencerzy z całego świata. To właśnie tam w kontrolowanym przez Rockstar i Take-Two środowisku mieliby oni ogrywać nowe GTA, by potem móc napisać o swoich wrażeniach i wnioskach.