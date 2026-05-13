Fani GTA 6 znowu się nakręcili. Tym razem oberwało się polskiej grze

Gracze niczym pustynny wędrowiec wody pragną nowych informacji na temat Grand Theft Auto 6. I nierzadko rodzi to frustracje.

Boleśnie odczuła to redakcja Game Informera. Chociaż magazyn sam narobił dookoła siebie sporo szumu. Miało być GTA 6, jest “tylko” The Blood of Dawnwalker Game Informer od jakiegoś czasu dawał do zrozumienia, że szykuje specjalną okładkę. Nie padały żadne konkrety czy choćby poszlaki, ale ewidentnie teasowano COŚ. Z jakiegoś powodu nagle gracze uznali, iż tym czymś z pewnością musi być Grand Theft Auto 6, bo co by innego? Wszak do premiery nowego hitu Rockstar Games zostało już tylko pół roku. Tymczasem od jakiegoś czasu plotkuje się, że dosłownie w każdej chwili Take-Two Interactive może rozpocząć akcję promocyjną swojej nowej produkcji. W ten sposó ludzie dodali sobie 1 do 1 i wyszło im to, co wyjść musiało – to GTA 6 na bank będzie zdobić okładkę magazynu!

Cóż, nie do końca. Okazało się bowiem, że myśli redaktorów Game Informera podążyły w zupełnie innym kierunku. Otóż okazało się, że okładkową grą nowego wydania jest nasze rodzime The Blood of Dawnwalker. W związku z tył we wnętrzu znajdzie się 16-stronnicowy materiał poświęcony debiutanckiemu tytułowi Rebel Wolves. Jego częścią będzie relacja z samego studia, bo okazuje się, że dziennikarze przybyli aż do Warszawy, by porozmawiać z byłymi twórcami Wiedźmina 3: Dziki Gon. To wszystko oczywiście w nawiązaniu do wrześniowej premiery. Z jednej strony fajnie – w końcu produkcja z Polski. Z drugiej jednak…

GramTV przedstawia:

Czat na Twitchu podczas ujawnienia okładki nie był przesadnie zadowolony z takiego obrotu spraw. Przeważały bowiem reakcje L oraz Booo. I nie chodzi nawet o sam fakt obecności The Blood of Dawnwalker. A bardziej o ogromne oczekiwania zbudowane przez samą społeczność, które nie spotkały się z rzeczywistością. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

