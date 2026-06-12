Roblox pod lawiną pozwów. Rodzice oskarżają firmę o brak ochrony dzieci

Dla jednych Roblox to kolorowa i zabawna gra dla dzieci. Dla innych to zaś cel sądowych pozwów.
Cel wdzięczny. I to na tyle, że odpowiedzialna za grę firma robi wszystko, by nie doszło do procesów sądowych.
Roblox próbuje zamieść pozwy sądowe pod dywan?
Okazuje się bowiem, że w Stanach Zjednoczonych tylko na szczeblu federalnym wniesiono ponad 150 pozwów przeciwko Robloxowi. A to nie wszystko, bo kolejne pojawiły się też na szczeblu stanowym. Niezależnie jednak od poziomu administracyjnego, zarzuty przeciwko Roblox Corporation są takie same. Ich autorzy wytykają firmie, iż ta nie zapewnia dzieciom dostatecznej ochrony przeciwko seksualnym drapieżcom. I to pomimo licznych zapewnień, iż taka ochrona przeciwko pedofilom ma miejsce.
Tymczasem, jak donosi agencja Bloomberg, Roblox ma rzekomo podejmować działania, których celem jest zablokowanie możliwości rozstrzygnięcia tychże spraw. W jaki sposób? Otóż w regulaminie gry zawarto zapis mówiąco tym, iż użytkownicy zrzekają się prawa do wytoczenia powództwa w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych, w tym w ramach pozwu zbiorowego, w odniesieniu do wszelkich sporów. Tymczasem każda osoba, która instaluje i uruchamia produkcję. Nic więc dziwnego, że już w lutym 800 rodziców miało wezwać radę nadzorczą firmy, by zaprzestano prób zakończenia sprawy za zamkniętymi drzwiami.
Chcą po prostu przenieść wszystko za kulisy. Nie chcą, aby wszyscy dowiedzieli się, co tak naprawdę się dzieje – stwierdziła jedna z domniemanych ofiar, Myra, w rozmowie z Bloobergiem.
Rodziny chcą, aby te firmy stawiały bezpieczeństwo dzieci na pierwszym miejscu i otwarcie podchodziły do poważnych obaw, a nie za zamkniętymi drzwiami – wyjaśnił z kolei Pat Huyett z kancelarii prawnej Anapol Weiss.
GramTV przedstawia:
Jednocześnie Bloomberg podaje, że Roblox próbował przenieść pozwy związane z kwestiami pedofili do postępowania arbitrażowego. I chociaż wielu sędziów zablokowało tę możliwość, firma nie ustaje w odwoływaniu się od wyroków. Warto też wspomnieć, że produkcja została już wcześniej zablokowana m.in. w Turcji oraz Egipcie.
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