Roblox pod lawiną pozwów. Rodzice oskarżają firmę o brak ochrony dzieci

Dla jednych Roblox to kolorowa i zabawna gra dla dzieci. Dla innych to zaś cel sądowych pozwów.

Cel wdzięczny. I to na tyle, że odpowiedzialna za grę firma robi wszystko, by nie doszło do procesów sądowych.

Roblox próbuje zamieść pozwy sądowe pod dywan?

Okazuje się bowiem, że w Stanach Zjednoczonych tylko na szczeblu federalnym wniesiono ponad 150 pozwów przeciwko Robloxowi. A to nie wszystko, bo kolejne pojawiły się też na szczeblu stanowym. Niezależnie jednak od poziomu administracyjnego, zarzuty przeciwko Roblox Corporation są takie same. Ich autorzy wytykają firmie, iż ta nie zapewnia dzieciom dostatecznej ochrony przeciwko seksualnym drapieżcom. I to pomimo licznych zapewnień, iż taka ochrona przeciwko pedofilom ma miejsce.