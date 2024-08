Roblox zablokowany w jednym z krajów. Turecki rząd ma obawy związane z bezpieczeństwem dzieci

Roblox to niezwykle popularna – szczególnie wśród młodszej części odbiorców – platforma dla graczy. Turecki rząd ma jednak obawy związane z bezpieczeństwem dzieci, co doprowadziło do podjęcia kontrowersyjnej decyzji. Okazuje się bowiem, że Roblox został zablokowany w Turcji.

Roblox został zakazany w Turcji. Rząd argumentuje decyzję

Jak poinformował serwis Gamesindustry, gra Roblox została zablokowana w Turcji. Decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych minister sprawiedliwości Yılmaz Tunç. Platforma trafiła na listę zakazanych produkcji ze względu na „treści, które mogą prowadzić do wykorzystywania dzieci". Minister przekazał również, że państwo jest zobowiązane do „podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony naszym dzieciom”. Według TurkiyeToday zakaz motywowany był doniesieniami o nieodpowiednich treściach seksualnych.

Dodatkowo portal Gamesindustry zauważył, że ubiegłomiesięczny raport Bloomberga wykazał ponad 13 tysięcy przypadków wykorzystywania dzieci w Roblox, zgłoszonych do National Center for Missing and Exploited Children. 24 przestępców zostało natomiast aresztowanych za uwodzenie i znęcanie się nad ofiarami. Według twórców platformy raport zawierał jednak „rażące błędy w obliczeniach” i nie odzwierciedlał „złożoności kwestii bezpieczeństwa dzieci w Internecie”. Warto dodać, że z Roblox korzysta dziennie około 77 milionów graczy, z czego 40% to osoby poniżej 13. roku życia.