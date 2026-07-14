Sony pozwane za ceny w PlayStation Store. Konsumenci mówią o "podatku Sony"

Holenderska grupa konsumencka Stichting Massaschade & Consument ogłosiła, iż złożyła grupowy pozew przeciwko Sony. Ten miał powstać w imieniu 1,7 miliona tamtejszych użytkowników PlayStation, a jego przyczyną są rzekomo wygórowane ceny w PlayStation Store. Wspomniana grupa twierdzi, iż prowizja pobierana przez Sony winduje ceny na poziom wyższy niż kiedykolwiek, co prowadzi do zarzutów o monopolizację rynku. W efekcie Stichting Massaschade & Consument domaga się 457 milionów dolarów odszkodowania w ramach niesłusznego naliczania kwoty, którą sami konsumenci określili mianem “podatku Sony”.
Na oficjalnej stronie Stichting Massaschade & Consument przedstawiciele grupy ogłosili wprost:
Płacisz za dużo za gry na PlayStation.
Masz PlayStation? W takim razie niesłusznie płacisz “podatek Sony” od wszystkich swoich gier cyfrowych. Dołącz do naszej akcji na rzecz uczciwych cen gier oraz odszkodowania.
Zażądaj zwrotu swojego ”podatku Sony”.
Oczywiście firma taka jak Sony ma prawo zarabiać pieniądze. Ale musi to robić uczciwie.
Chcemy, aby Sony zaczęło stosować uczciwe ceny. Chcemy również, aby Sony zwróciło Tobie ten nieuczciwie naliczony “podatek Sony”.
GramTV przedstawia:
Już w minionym roku Stichting Massaschade & Consument wezwało Sony do stawiennictwa przed sądem w Holandii. Sama sprawa ma natomiast charakter rozwojowy. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy holenderska grupa zajmująca się ochroną praw konsumencką pozywa jednego z branżowych gigantów. Dopiero co na skierowanie sprawy przeciwko Valve zdecydowała się fundacja Consumer Competition Claims, która twórcom Steama również zarzuca zapędy monopolistyczne związane z wykorzystywaniem pozycji, by narzucać zbyt wysokie prowizje.
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