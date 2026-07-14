Sony pozwane za ceny w PlayStation Store. Konsumenci mówią o "podatku Sony"

Odkąd Sony ogłosiło, że porzuca fizyczne wydania gier i już za półtora roku idzie w pełni w “cyfrę”, kontrowersji nie brakuje. Teraz do ogródka Japończyków trafia kolejny kamyk.

Przypomnijmy, że wraz z zarzuceniem wersji na płytach jednym z głównych miejsc do kupowania gier stanie się PlayStation Store. Tymczasem...

“Podatek Sony” obiektem pozwu holenderskich konsumentów

Holenderska grupa konsumencka Stichting Massaschade & Consument ogłosiła, iż złożyła grupowy pozew przeciwko Sony. Ten miał powstać w imieniu 1,7 miliona tamtejszych użytkowników PlayStation, a jego przyczyną są rzekomo wygórowane ceny w PlayStation Store. Wspomniana grupa twierdzi, iż prowizja pobierana przez Sony winduje ceny na poziom wyższy niż kiedykolwiek, co prowadzi do zarzutów o monopolizację rynku. W efekcie Stichting Massaschade & Consument domaga się 457 milionów dolarów odszkodowania w ramach niesłusznego naliczania kwoty, którą sami konsumenci określili mianem “podatku Sony”.