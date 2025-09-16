Robert Pattinson przeczytał już scenariusz Batmana 2 - tekst jest pilnie strzeżony

Chwali się reżyser filmu. Czy w końcu wszystko idzie w dobrym kierunku? Ponoć takie Batmana jeszcze nie było.

Prace nad kontynuacją The Batman nie należały do łatwych. Proces tworzenia scenariusza przeciągał się miesiącami, a jak podkreśla reżyser Matt Reeves, droga do ostatecznej wersji była długa i żmudna. Najważniejsze było jednak to, by historia dorównała jakości pierwszej części i wniosła coś nowego do opowieści o Mrocznym Rycerzu.

Matt Reeves o pracach przy Batmanie 2

W rozmowie z The Hollywood Reporter twórca zdradził, że produkcja weszła już w etap preprodukcji, a pierwsze zdjęcia rozpoczną się wiosną 2026 roku.