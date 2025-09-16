Zaloguj się lub Zarejestruj

Robert Pattinson przeczytał już scenariusz Batmana 2 - tekst jest pilnie strzeżony

Jakub Piwoński
2025/09/16 18:40
0
0

Chwali się reżyser filmu. Czy w końcu wszystko idzie w dobrym kierunku? Ponoć takie Batmana jeszcze nie było.

Prace nad kontynuacją The Batman nie należały do łatwych. Proces tworzenia scenariusza przeciągał się miesiącami, a jak podkreśla reżyser Matt Reeves, droga do ostatecznej wersji była długa i żmudna. Najważniejsze było jednak to, by historia dorównała jakości pierwszej części i wniosła coś nowego do opowieści o Mrocznym Rycerzu.

Batman
Batman

Matt Reeves o pracach przy Batmanie 2

W rozmowie z The Hollywood Reporter twórca zdradził, że produkcja weszła już w etap preprodukcji, a pierwsze zdjęcia rozpoczną się wiosną 2026 roku.

To była podróż, która trwała dłużej, niż chciałbym, z wielu powodów, głównie osobistych. Ale najważniejszym było doprowadzenie scenariusza do miejsca, w którym czułem, że jest najlepszy, jaki mogliśmy napisać – wyjaśnił Reeves.

Reżyser potwierdził również, że Robert Pattinson zapoznał się z ukończonym scenariuszem i jest gotowy ponownie wcielić się w Batmana. Sam proces przekazania materiału musiał zostać przeprowadzony w wyjątkowo bezpieczny sposób, by uniknąć przecieków – dokument dostarczono w specjalnej torbie z kodem otwierającym przesłanym osobno.

GramTV przedstawia:

Po tym, jak Rob go przeczytał, spotkaliśmy się na FaceTimie. To było bardzo ekscytujące – dodał twórca.

Choć Reeves nie zdradza jeszcze szczegółów fabuły, zaznaczył, że film utrzyma detektywistyczny ton pierwszej części, a jednocześnie pokaże Bruce’a Wayne’a z zupełnie innej perspektywy. Przypomnijmy, że The Batman zadebiutował w kinach 4 marca 2022 roku, zarabiając na całym świecie ponad 772 mln dolarów i potwierdzając potencjał nowej wizji bohatera. Film nie ma związku z budowanym przez Jamesa Gunna DCU, choć pewnie wielu by sobie tego życzyło.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/matt-reeves-the-batman-2-sequel-robert-pattinson-script-1236372041/

Tagi:

Popkultura
Batman
sequel
DC
scenariusz
superbohaterowie
Robert Pattinson
Matt Reeves
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112