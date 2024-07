Robert Downey Jr. miał wrócić do Marvela. Szykowano scenę po napisach w Deadpool 3

Od dłuższego czasu słyszymy o potencjalnym powrocie Roberta Downeya Jr. do MCU. Wciąż nie jest jasne, czy rzeczywiście tak się stanie i czy aktor będzie miał okazję ponownie wcielić się w Tony’ego Starka, czy też Marvel ma dla niego inną propozycję. Niedawno sam aktor pozytywnie wypowiadał się o możliwym powrocie do superbohaterskiej serii. Okazuje się, że były plany powrotu aktora, który miał ponownie pojawić się na ekranie i to już w Deadpool & Wolverine.

Deadpool 3 – Robert Downey Jr. miał wrócić do MCU w scenie po napisach

W nadchodzącej superprodukcji Marvela może pojawić się jeden z członków drużyny Avengers, ale na pewno nie będzie to Iron Man w wykonaniu Roberta Downeya Jr. Scooper Daniel Richtman ujawnił, że studio planowało powierzyć aktorowi epizod w scenie po napisach, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, gdyż „nie zadziałał” on w filmie.