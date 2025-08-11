„Marvel to rzeźnia” – były pracownik ujawnia mroczne kulisy studia Kevina Feige'a

Twórca animowanego X-Men ’97 wyjawił, dlaczego obecnie produkcje Marvela wypadają tak słabo na tle swoich poprzedników.

Od lat Marvel Studios uchodziło za wzór w świecie kina superbohaterskiego, tworząc film po filmie, które podbijały box office i serca fanów. Jednak za kulisami coraz częściej słyszymy o głębokim kryzysie, twórczej stagnacji i rosnącej frustracji artystów pracujących z wytwórnią. Najnowsza obszerna relacja osoby zaangażowanej w kilka projektów dla Marvela pokazuje, że problemy mogą być dużo poważniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Były twórca X-Men ‘97 wskazuje największe problemy Marvela Według Beau DeMayo, twórcy X-Men ‘97, spotkania kreatywne w Marvel Studios są wszystkim, tylko nie przestrzenią do swobodnego rozwijania pomysłów. Opisuje, że w salach konferencyjnych z Kevinem Feige i Lou D’Esposito twórcy mają wrażenie, że ich rola sprowadza się do spisywania pośpiesznych myśli producentów, zamiast prezentowania własnej wizji.

Nie ma iskry. Nie ma wizji. Marvel to rzeźnia, w której patrzysz, jak świeże mięso powoli się psuje, przechodząc przez tryby przeciętnego myślenia i tej dziwnej nienawiści do własnego produktu – stwierdza. Atmosfera w studiu ma być daleka od inspirującej. Ta pogorszyła się jeszcze bardziej po zwolnieniu Victorii Alonso: Siedzisz w pokoju z Kevinem Feige i Lou D’Esposito, próbujesz zaprezentować swój film, a jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że Kevin chce jedynie, byś spisał jego pośpieszne myśli. Victoria kiedyś w nich uczestniczyła, ale Kevin i Lou traktowali ją tak źle, że na jednym z moich spotkań dotyczących #Blade pojawiła się tylko z upieczonymi przez siebie ciastkami, żeby poprawić morale. Co więcej, twórcom odradza się czerpanie bezpośrednio z komiksów: Powiedziano mi, żeby NIE próbować proponować pomysłów z komiksów, bo Lou nie jest wielkim fanem komiksów i to go zniechęci. DeMayo ujawniał również lekceważący stosunek do legend branży, w tym Rob Liefeld, twórcy Deadpoola. Próby włączenia do projektów takich ikon jak Chris Claremont czy Joe Madureira były odrzucane, a twórca został nawet upomniany za „zbytnią przyjaźń z fanami”. Rozmawianie o autorach komiksów spotyka się z otwartą pogardą. Dana Vasquez-Eberhart mówiła o nich w taki sposób, jakby mieli być widoczni, ale niesłyszani, tylko po to, by zadowolić fanów. Chciałem współtworzyć z nimi jeden odcinek i to była odpowiedź Dany. Pamiętam też, że chciałem porozmawiać z Chrisem Claremontem i zostało to odrzucone, albo chciałem, by Joe Madureira zrobił plakaty – tak samo jak wtedy, gdy zostałem skarcony za to, że jestem zbyt przyjacielski wobec fanów albo sprawiam wrażenie jednego z nich.

GramTV przedstawia:

Najbardziej szczegółowo opisanym przypadkiem jest film Blade, nad którym autor miał okazję pracować. Jeden z jego scenariuszy otwierał się sceną, w której Deacon Frost zwodzi brytyjskich odkrywców, prowadząc ich na górę Wundagore, gdzie odprawia krwawe rytuały ujawniające zaklęcie wampirów Varneya i jego wyznawców z czasów Kulla. Miały pojawić się potwory znane z Doktora Strange’a, a sama fabuła łączyłaby wątki z Darkholdem i Chthonem. Kevinowi pomysł się spodobał, podobnie jak moja koncepcja, że magia jest dla Blade’a tym, czym węże dla Indiany Jonesa – nienawidzi jej. Ale Lou uznał, że to zbyt komiksowe, a Mahershala [Ali] miał problem z obecnością magii w filmie pod względem tonu. Potem patrzyłem, jak oni i Nate Moore rozbierają to na kawałki, aż trafiliśmy do nowej wersji scenariusza. Całość kończy się gorzką oceną procesu twórczego w Marvelu: Dla tych, którzy pytają, dlaczego nie jestem tak surowy wobec Supermana, odpowiedź jest taka, że nigdy nie pracowałem z Gunnem ani z DC. Tak jak Matt Shakman [reżyser Fantastycznej 4] i scenarzyści Fantastycznej 4, brałem udział w „spotkaniach kreatywnych” w Marvel Studios. i wiem, że są okropne To zepsuta maszyna i mogę się domyślać, że Matt Shakman i jego zespół mieli świetne pomysły, tylko po to, by zostały zniszczone przez arogancję Marvela – podsumowuje. Wczytywanie ramki mediów. Na koniec warto wspomnieć, że Marvel Studios zakończyło współpracę z Beau DeMayo w marcu 2024 roku po wewnętrznym dochodzeniu, które wykazało poważne nadużycia wewnętrzne. W efekcie „zerwano z nim kontakt natychmiast” i nie ma on żadnych dalszych powiązań z Marvel. Źródła redakcji The Hollywood Reporter i Los Angeles Times wskazują, że dochodzenie dotyczyło oskarżeń o molestowanie seksualne. Co więcej, twórca miał wielokrotnie naruszać warunki umowy o rozstaniu, zwłaszcza publikując treści o serialu w mediach społecznościowych już po zwolnieniu. Beau DeMayo z kolei twierdzi, że jego zwolnienie i usunięcie kredytu były efektem kontrowersji wokół fan artu opublikowanego podczas Miesiąca Dumy. Przedstawia to jako formę dyskryminacji i zapowiada możliwość podjęcia działań prawnych. Która faza MCU zarobiła najwięcej? Grafika pokazuje skalę problemów Marvela

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.