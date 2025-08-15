Długo oczekiwany serial Marvela ma nową datę premiery. Zadebiutuje już we wrześniu na Disney+

Fani animowanych produkcji z uniwersum Marvela mogą zacierać ręce. Marvel Zombies, spin-off popularnego serialu A gdyby…?, zadebiutuje na platformie Disney+ wcześniej niż zapowiadano. Zamiast w planowanym wcześniej październiku, premiera odbędzie się już 24 września. Nowa produkcja Marvel Animation opowie historię starcia superbohaterów z hordami żywych trupów i będzie liczyć tylko cztery odcinki.

W zasadzie to czteroodcinkowe mini-wydarzenie, jak film podzielony na cztery części. To jedna historia, jeden wątek przewodni. Wydarzy się mnóstwo szaleństwa.

Myśleliśmy, żeby to był film. Powinniśmy po prostu zrobić film. Ale pojawiły się pewne kwestie, które sprawiły, że stwierdziliśmy: „Rozbijmy to. Będziemy musieli podzielić to na cztery odcinki”.

Serial od początku był planowany jako produkcja dla dorosłych widzów i otrzymał kategorię wiekową TV-MA, identyczną jak Daredevil: Odrodzenie. Jak wyjaśnia Andrews, decyzja wynika przede wszystkim z brutalnych scen i intensywnej akcji, a nie z używania wulgaryzmów.

Staraliśmy się nie przesadzać z językiem, ale są dwa kluczowe momenty, w których ktoś mówi coś mocniejszego, bo to po prostu pasuje. Tak właśnie ja bym powiedział w tej chwili. Myślę, że ocena wynika z poziomu przemocy i intensywności sytuacji, w których znajdują się bohaterowie. I tak, krew się leje i chcemy, żeby widzowie to zobaczyli.

Na ekranie zobaczymy wiele znanych superbohaterów z MCU. W obsadzie znaleźli się m.in. Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, Awkwafina jako Katy, David Harbour jako Red Guardian, Simu Liu jako Shang-Chi, Randall Park jako Jimmy Woo, Florence Pugh jako Yelena Belova, Hailee Steinfeld jako Hawkeye, Dominique Thorne jako Ironheart, Iman Vellani jako Ms. Marvel, Hudson Thames jako Spider-Man oraz Todd Williams w nieujawnionej jeszcze roli.

Scenariusz do Marvel Zombies napisał Zeb Wells, a za reżyserię odpowiada Bryan Andrews. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Zeb Wells oraz Bryan Andrews, natomiast za produkcję odpowiadają Danielle Costa i Carrie Wassenaar.