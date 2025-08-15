Zaloguj się lub Zarejestruj

Długo oczekiwany serial Marvela ma nową datę premiery. Zadebiutuje już we wrześniu na Disney+

Radosław Krajewski
2025/08/15 15:00
0
0

Marvel długo kazał czekać na swoją nową produkcję, ale na finiszu przyśpieszył datę debiutu, co zadowoli fanów MCU.

Fani animowanych produkcji z uniwersum Marvela mogą zacierać ręce. Marvel Zombies, spin-off popularnego serialu A gdyby…?, zadebiutuje na platformie Disney+ wcześniej niż zapowiadano. Zamiast w planowanym wcześniej październiku, premiera odbędzie się już 24 września. Nowa produkcja Marvel Animation opowie historię starcia superbohaterów z hordami żywych trupów i będzie liczyć tylko cztery odcinki.

Marvel Zombies

Marvel Zombies z nową datę premiery. Serial Marvela zadebiutuje na Disney+ wcześniej

Showrunner i reżyser serialu, Bryan Andrews, ujawnił w rozmowie z Collider, że początkowo rozważano stworzenie pełnometrażowego filmu.

Myśleliśmy, żeby to był film. Powinniśmy po prostu zrobić film. Ale pojawiły się pewne kwestie, które sprawiły, że stwierdziliśmy: „Rozbijmy to. Będziemy musieli podzielić to na cztery odcinki”.

Andrews zaznaczył również, że mimo podziału na odcinki twórcy traktują Marvel Zombies jako spójną, epicką opowieść.

W zasadzie to czteroodcinkowe mini-wydarzenie, jak film podzielony na cztery części. To jedna historia, jeden wątek przewodni. Wydarzy się mnóstwo szaleństwa.

GramTV przedstawia:

Serial od początku był planowany jako produkcja dla dorosłych widzów i otrzymał kategorię wiekową TV-MA, identyczną jak Daredevil: Odrodzenie. Jak wyjaśnia Andrews, decyzja wynika przede wszystkim z brutalnych scen i intensywnej akcji, a nie z używania wulgaryzmów.

Staraliśmy się nie przesadzać z językiem, ale są dwa kluczowe momenty, w których ktoś mówi coś mocniejszego, bo to po prostu pasuje. Tak właśnie ja bym powiedział w tej chwili. Myślę, że ocena wynika z poziomu przemocy i intensywności sytuacji, w których znajdują się bohaterowie. I tak, krew się leje i chcemy, żeby widzowie to zobaczyli.

Na ekranie zobaczymy wiele znanych superbohaterów z MCU. W obsadzie znaleźli się m.in. Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, Awkwafina jako Katy, David Harbour jako Red Guardian, Simu Liu jako Shang-Chi, Randall Park jako Jimmy Woo, Florence Pugh jako Yelena Belova, Hailee Steinfeld jako Hawkeye, Dominique Thorne jako Ironheart, Iman Vellani jako Ms. Marvel, Hudson Thames jako Spider-Man oraz Todd Williams w nieujawnionej jeszcze roli.

Scenariusz do Marvel Zombies napisał Zeb Wells, a za reżyserię odpowiada Bryan Andrews. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Zeb Wells oraz Bryan Andrews, natomiast za produkcję odpowiadają Danielle Costa i Carrie Wassenaar.

Marvel Zombies
Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/marvel/marvel-zombies/marvel-zombies-gets-a-new-earlier-premiere-date-will-be-very-r-rated-and-was-originally-going-to-be-a-film-a223327

Tagi:

Popkultura
data premiery
Disney
Marvel
serial
zombie
streaming
animacja
serial animowany
superbohaterowie
MCU
Marvel Studios
Marvel Zombies
Disney+
Bryan Andrews
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112