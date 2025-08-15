Długo oczekiwany serial Marvela ma nową datę premiery. Zadebiutuje już we wrześniu na Disney+

Marvel długo kazał czekać na swoją nową produkcję, ale na finiszu przyśpieszył datę debiutu, co zadowoli fanów MCU.
Fani animowanych produkcji z uniwersum Marvela mogą zacierać ręce. Marvel Zombies, spin-off popularnego serialu A gdyby…?, zadebiutuje na platformie Disney+ wcześniej niż zapowiadano. Zamiast w planowanym wcześniej październiku, premiera odbędzie się już 24 września. Nowa produkcja Marvel Animation opowie historię starcia superbohaterów z hordami żywych trupów i będzie liczyć tylko cztery odcinki.
Marvel Zombies z nową datę premiery. Serial Marvela zadebiutuje na Disney+ wcześniej
Showrunner i reżyser serialu, Bryan Andrews, ujawnił w rozmowie z Collider, że początkowo rozważano stworzenie pełnometrażowego filmu.
Myśleliśmy, żeby to był film. Powinniśmy po prostu zrobić film. Ale pojawiły się pewne kwestie, które sprawiły, że stwierdziliśmy: „Rozbijmy to. Będziemy musieli podzielić to na cztery odcinki”.
Andrews zaznaczył również, że mimo podziału na odcinki twórcy traktują Marvel Zombies jako spójną, epicką opowieść.
W zasadzie to czteroodcinkowe mini-wydarzenie, jak film podzielony na cztery części. To jedna historia, jeden wątek przewodni. Wydarzy się mnóstwo szaleństwa.
GramTV przedstawia:
Serial od początku był planowany jako produkcja dla dorosłych widzów i otrzymał kategorię wiekową TV-MA, identyczną jak Daredevil: Odrodzenie. Jak wyjaśnia Andrews, decyzja wynika przede wszystkim z brutalnych scen i intensywnej akcji, a nie z używania wulgaryzmów.
Staraliśmy się nie przesadzać z językiem, ale są dwa kluczowe momenty, w których ktoś mówi coś mocniejszego, bo to po prostu pasuje. Tak właśnie ja bym powiedział w tej chwili. Myślę, że ocena wynika z poziomu przemocy i intensywności sytuacji, w których znajdują się bohaterowie. I tak, krew się leje i chcemy, żeby widzowie to zobaczyli.
Na ekranie zobaczymy wiele znanych superbohaterów z MCU. W obsadzie znaleźli się m.in. Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, Awkwafina jako Katy, David Harbour jako Red Guardian, Simu Liu jako Shang-Chi, Randall Park jako Jimmy Woo, Florence Pugh jako Yelena Belova, Hailee Steinfeld jako Hawkeye, Dominique Thorne jako Ironheart, Iman Vellani jako Ms. Marvel, Hudson Thames jako Spider-Man oraz Todd Williams w nieujawnionej jeszcze roli.
Scenariusz do Marvel Zombies napisał Zeb Wells, a za reżyserię odpowiada Bryan Andrews. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Zeb Wells oraz Bryan Andrews, natomiast za produkcję odpowiadają Danielle Costa i Carrie Wassenaar.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!