Powstanie nowy 13 posterunek? Cezary Pazura zdradza pomysł na kontynuację

Kultowy serial komediowy 13 posterunek może doczekać się kontynuacji po blisko trzech dekadach od premiery. Cezary Pazura na transmisji na żywo Nieuczesanej ujawnił, że istnieje realny pomysł na reaktywację serialu, który w latach 90. ubiegłego wieku przyciągał przed ekrany miliony widzów.

13 posterunek – są plany na powrót serialu

Aktor podkreślił, że kluczowa decyzja w sprawie reaktywacji należy do twórcy i reżysera oryginału, Macieja Ślesickiego, ponieważ to on ma obecnie prawa do produkcji.