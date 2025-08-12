Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstanie nowy 13 posterunek? Cezary Pazura zdradza pomysł na kontynuację

Radosław Krajewski
2025/08/12 21:20
Są szanse na nowe odcinki kultowego polskiego serialu komediowego.

Kultowy serial komediowy 13 posterunek może doczekać się kontynuacji po blisko trzech dekadach od premiery. Cezary Pazura na transmisji na żywo Nieuczesanej ujawnił, że istnieje realny pomysł na reaktywację serialu, który w latach 90. ubiegłego wieku przyciągał przed ekrany miliony widzów.

13 posterunek

13 posterunek – są plany na powrót serialu

Aktor podkreślił, że kluczowa decyzja w sprawie reaktywacji należy do twórcy i reżysera oryginału, Macieja Ślesickiego, ponieważ to on ma obecnie prawa do produkcji.

Zdradzę Wam tajemnicę, że jest pomysł, żeby reaktywować 13 posterunek, ale to się musi Maciek Ślesicki zgodzić. Ale prawa są już w jednych rękach do tego serialu, no i jest taki pomysł, żebym ja był już komendantem – ujawnił.

Według aktora, w nowej wersji jego bohater nie byłby już posterunkowym, lecz objąłby stanowisko komendanta. Centralną postacią historii miałaby zostać nowa, barwna osobowość, równie młoda jak Cezary Cezary w oryginalne, ale zupełnie inny charakterologicznie.

Tak jak w 13 posterunku, musi przyjść jakiś wariat na posterunek – stwierdził Pazura.

Oryginalny 13 posterunek emitowany był w latach 1997–2000 i opowiadał o perypetiach niezdarnych policjantów z tytułowego posterunku. Wyraziste postacie, absurdalne sytuacje i charakterystyczny humor sprawiły, że serial zapisał się w historii polskiej telewizji. Jeśli projekt dojdzie do skutku, wpisze się w rosnący trend wznawiania po latach popularnych produkcji, podobnie jak zapowiadany powrót Rancza.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

