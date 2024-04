Robert Downey Jr. chciałby znowu zagrać Iron Mana: „Ta rola mnie wybrała”

Fani zapewne doskonale pamiętają, że Stark dokonał żywota w Avengers: Koniec gry i już wtedy do widzów dotarło, że to koniec. Co prawda później pojawiły się pogłoski, że Marvel Studios rozważa sprowadzenie go z powrotem przy okazji Avengers: Secret Wars, ale Kevin Feige zdementował te plotki, stwierdzając, że „nigdy w magiczny sposób nie cofną” jego śmierci.

Robert Downey Jr. chciałby wrócić do roli Iron Mana

Jednak mimo wszystko, Robert Downey Jr. daje wyraźny sygnał, że jeśli Marvel Studios zapukałoby do jego drzwi i poprosiło go o ponowne wcielenie się w swoją rolę, byłby na to gotowy. Podczas niedawnego wywiadu dla „Esquire” aktor został zapytany, czy byłby skłonny ponownie zagrać Iron Mana, na co ten odpowiedział: „Z wielką przyjemnością”.