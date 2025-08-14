Wyciekła lista postaci, która dołączy do Avengers: Doomsday. Nie brakuje zaskakujących bohaterów

Marvel wkrótce powinien ogłosić kolejne nazwiska z obsady Avengersów.

Wcześniej informowaliśmy o tym, kto zostanie głównym bohaterem Avengers: Doomsday. Teraz do sieci trafiły nazwiska kolejnych aktorów, którzy pojawią się w oczekiwanym filmie Marvela. Avengers: Doomsday – wyciekła lista kolejnych bohaterów, którzy pojawią się w filmie Według doniesień portalu The Cosmic Circus, w najbliższych miesiącach do obsady mają: Tom Holland jako Peter Parker, Benedict Cumberbatch jako Stephen Strange, Charlize Theron jako Clea, Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Mark Ruffalo jako Bruce Banner, Tatiana Maslany jako She-Hulk, Hailee Steinfeld jako Kate Bishop, Iman Vellani jako Kamala Khan, Kathryn Newton jako Cassie Lang, India Rose Hemsworth jako Love, Evangeline Lilly jako Hope Van Dyne, Danai Gurira jako Okoye, Ryan Reynolds jako Deadpool, Hugh Jackman jako Wolverine oraz członkowie obsady serialu Loki, którzy stworzą drużyną skupioną wokół nordyckiego boga.

Raport sugeruje również powrót Steve’a Rogersa i Peggy Carter, w których ponownie wcielą się Chris Evans i Hayley Atwell. Z kolei Monica Rambeau ma mieć znaczącą rolę w fabule filmu, co sprawia, że Marvels może okazać się jednym z najważniejszych produkcji z MCU. Thor, według źródeł, otrzyma solidną porcję czasu ekranowego, gdy „dołączy do walki, aby powstrzymać inkursję przed zniszczeniem tego wszechświata”. W produkcji pojawią się również X-Meni, a w rolach mutantów zobaczymy aktorów znanych z filmów 20th Century Fox. Bohaterowie mają stawić czoła Doktorowi Doomowi, a być może także Avengersom z Ziemi-616. Źródła podają, że kostiumy mutantów „wyglądają jak połączenie wersji z komiksu Astonishing X-Men i serialu X-Men ’97”.

Według raportu możemy spodziewać się także licznych cameo, ponieważ „w X-Mansion jest pełno ciekawych mutantów”. Marvel Studios powierzyło reżyserowi Thunderbolts*, Jake’owi Schreierowi, zadanie rebootu filmowej serii X-Men po premierze Avengers: Secret Wars, co oznacza, że Doomsday będzie pożegnaniem z obecną wersją tych postaci. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W obsadzie, obok wspomnianych gwiazd, znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

