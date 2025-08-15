Vought Rising z prezentacją bohaterów. Prequel The Boys pokazuje główne postacie

To oni będą stanowić drużynę głównych bohaterów w nowym serialu ze świata The Boys.

Amazon zaprezentowało pierwsze spojrzenie na serial Vought Rising, czyli nadchodzący prequel hitu The Boys. Udostępnione ujęcia pokazują nowe kostiumy bohaterów: Jensena Acklesa jako Soldier Boya, Masona Dye’a jako Bombsighta, Willa Hochmana jako Torpedo oraz Elizabeth Posey jako Private Angel.

Vought Rising – pierwsze zdjęcia prezentują głównych superbohaterów

W obsadzie, obok Acklesa, Dye’a, Hochmana i Posey, znalazła się także Aya Cash, która ponownie wcieli się w Stormfront. W serialu wystąpią również Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith. Zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.