Zaloguj się lub Zarejestruj

Vought Rising z prezentacją bohaterów. Prequel The Boys pokazuje główne postacie

Radosław Krajewski
2025/08/15 18:00
0
0

To oni będą stanowić drużynę głównych bohaterów w nowym serialu ze świata The Boys.

Amazon zaprezentowało pierwsze spojrzenie na serial Vought Rising, czyli nadchodzący prequel hitu The Boys. Udostępnione ujęcia pokazują nowe kostiumy bohaterów: Jensena Acklesa jako Soldier Boya, Masona Dye’a jako Bombsighta, Willa Hochmana jako Torpedo oraz Elizabeth Posey jako Private Angel.

Vought Rising

Vought Rising – pierwsze zdjęcia prezentują głównych superbohaterów

W obsadzie, obok Acklesa, Dye’a, Hochmana i Posey, znalazła się także Aya Cash, która ponownie wcieli się w Stormfront. W serialu wystąpią również Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith. Zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.

Vought Rising zostało zamówione przez Prime Video w lipcu 2024 roku. Akcja serialu rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Showrunnerem jest Paul Grellong, który pełni również funkcję producenta wykonawczego razem z twórcą The Boys Erikiem Kripke. W gronie producentów wykonawczych są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr i Jim Barnes. Aya Cash i Jensen Ackles pełnią również rolę producentów.

To będzie szalona podróż w mroczne serce Vought. Uwielbiam opowieści osadzone w innym okresie historycznym, a lata 50. pozwalają nam pokazać początki superbohaterskiej propagandy w zupełnie nowym świetle – zapowiedział Eric Kripke.

GramTV przedstawia:

Tymczasem niedawno zakończyły się zdjęcia do piątego i ostatniego sezonu The Boys. Produkcja okazała się jednym z największych hitów Prime Video. Oprócz oryginalnego serialu i Vought Rising platforma oferuje także osadzony w uniwersytecie spin-off Gen V oraz animowaną antologię Chłopaki przedstawiają: Czyste zło.

Vought Rising – Soldier Boy
Vought Rising – Bombsight
Vought Rising – Torpedo
Vought Rising – Private Angel
Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/the-boys-prequel-vought-rising-first-look-jensen-ackles-1236489636/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
streaming
superbohaterowie
zdjęcia
prequel
The Boys
Amazon Prime Video
Jensen Ackles
Prime Video
Vought Rising
Mason Dye
Will Hochman
Elizabeth Posey
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112