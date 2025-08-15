Vought Rising z prezentacją bohaterów. Prequel The Boys pokazuje główne postacie

To oni będą stanowić drużynę głównych bohaterów w nowym serialu ze świata The Boys.
Amazon zaprezentowało pierwsze spojrzenie na serial Vought Rising, czyli nadchodzący prequel hitu The Boys. Udostępnione ujęcia pokazują nowe kostiumy bohaterów: Jensena Acklesa jako Soldier Boya, Masona Dye’a jako Bombsighta, Willa Hochmana jako Torpedo oraz Elizabeth Posey jako Private Angel.
Vought Rising – pierwsze zdjęcia prezentują głównych superbohaterów
W obsadzie, obok Acklesa, Dye’a, Hochmana i Posey, znalazła się także Aya Cash, która ponownie wcieli się w Stormfront. W serialu wystąpią również Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith. Zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.
Vought Rising zostało zamówione przez Prime Video w lipcu 2024 roku.Akcja serialu rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Showrunnerem jest Paul Grellong, który pełni również funkcję producenta wykonawczego razem z twórcą The Boys Erikiem Kripke. W gronie producentów wykonawczych są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr i Jim Barnes. Aya Cash i Jensen Ackles pełnią również rolę producentów.
To będzie szalona podróż w mroczne serce Vought. Uwielbiam opowieści osadzone w innym okresie historycznym, a lata 50. pozwalają nam pokazać początki superbohaterskiej propagandy w zupełnie nowym świetle – zapowiedział Eric Kripke.
GramTV przedstawia:
Tymczasem niedawno zakończyły się zdjęcia do piątego i ostatniego sezonu The Boys. Produkcja okazała się jednym z największych hitów Prime Video. Oprócz oryginalnego serialu i Vought Rising platforma oferuje także osadzony w uniwersytecie spin-off Gen V oraz animowaną antologię Chłopaki przedstawiają: Czyste zło.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!