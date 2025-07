Robert Downey Jr. jako Doktor Doom na dłużej? Marvel rozważa przyszłość postaci po Secret Wars

Co ciekawe, w tę rolę wcieli się Robert Downey Jr., znany dotąd z roli Iron Mana. Choć wydaje się to zaskakującym wyborem, Marvel ma już doświadczenie z multiversum i alternatywnymi wersjami postaci. Jest też świeżym zdobywcą Oscara za występ w Oppenheimerze. Downey Jr. ma pojawić się jako Doom w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday (premiera: 18 grudnia 2026) oraz w Avengers: Secret Wars (premiera: 17 grudnia 2027). Zostanie na dłużej?

Jak podaje znany branżowy insider DanielRPK, studio już teraz prowadzi rozmowy na temat przyszłości postaci. Być może Doom nie zginie w finałowej bitwie i zostanie zachowany na kolejne produkcje – w tym potencjalnie na nowe filmy z Fantastyczną Czwórką, gdzie także mógłby pełnić rolę antagonisty. Fakt ten może potwierdzać scena po napisach najnowszego filmu MCU, czyli Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Warto jednak pamiętać, że ten film ujawnił innego wielkiego wroga – Galactusa, który także może jeszcze powrócić. Doktor Doom będzie miał zatem konkurencję, bo wiadomo też, że w nowych filmach pojawi się też Mephisto.

To wszystko oczywiście wiązałoby się z ogromnymi kosztami – Downey Jr. za udział w dwóch filmach Avengers ma otrzymać ponad 100 milionów dolarów, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych aktorów w historii MCU. Na razie pozostaje czekać na to, jak Marvel rozwinie nowy wątek.