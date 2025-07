Sacha Baron Cohen, czyli Borat, przeszedł totalną metamorfozę dla Marvela. Fani będą w szoku

Według magazynu, aktor rozpoczął intensywny trening pod okiem trenera Alfonso "The Angry Trainer" Morettiego, którego polecił mu Matthew McConaughey. Początki były skromne – 100 pompek dziennie – ale szybko przekształciły się w kompleksowy plan treningowy dopasowany do napiętego harmonogramu Cohena.

Wiadomo co pomogło osiągnąć taki efekt. Aktor zrezygnował z cukru i przeszedł na dietę bogatą w białko i błonnik. Jego nowa forma była tak imponująca, że kostium Mephisto musiał być kilkukrotnie przerabiany, by dopasować się do zmieniającej się sylwetki. Sam Cohen podkreśla, że ta zmiana to nie tylko kwestia estetyki. – Nawet 20–30 minut ruchu dziennie może znacząco poprawić kondycję i samopoczucie – przekonuje.