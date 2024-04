Rise of the Ronin przebija wynikami sprzedaży serię NiOh. Wydawca przekazuje ciekawe informacje

W marcu bieżącego roku na rynku pojawiła się najnowsza produkcja studia Team Ninja. Rise of the Ronin spotkał się z całkiem ciepłym odbiorem ze strony krytyków, uzyskując w serwisie Metacritic oceny od recenzentów na poziomie 76/100. Z najnowszego raportu finansowego wydawcy wynika natomiast, że sprzedaż gry jest lepsza niż w przypadku serii NiOh.

Sprzedaż Rise of the Ronin wyższa niż w przypadku serii NiOh

Najnowszy raport finansowy wydawcy Rise of the Ronin dostarcza kilku ciekawych informacji. Jak wynika z treści, sprzedaż najnowszej produkcji Team Ninja przebiła wynik serii NiOh, za którą odpowiedzialne jest to samo studio. Nie poznaliśmy jednak konkretnych liczb, choć firma Koei Tecmo zaznaczyła, że jest zadowolona z odbioru tytułu wśród graczy, który uzyskał ocenę 8,7 na Metacriticu.