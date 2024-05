Assassin’s Creed Shadows nie będzie wymagać stałego połączenia z siecią

Połączenie z siecią będzie potrzebne do instalacji gry, ale całą przygodę będziecie mogli rozegrać w trybie offline i zwiedzać Japonię bez połączenia z sieci. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością przeniesienia Assassin's Creed do feudalnej Japonii 15 listopada, kiedy gra zostanie wydana i nie możemy się doczekać, aby do tego czasu pokazać Wam więcej – informuje Ubisoft.