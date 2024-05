Ubisoft odrzucił oryginalną historię Assassin's Creed Shadows, aby wprowadzić Yasuke?

Francuskie studio zostało oskarżone o nadmierne wspieranie inkluzywności i różnorodności, co nie podoba się nawet pracownikom.

Okazuje się, że Assassin's Creed Shadows pierwotnie miało zupełnie inną historię, w której Yasuke nie był jednym z bohaterów. Grummz, czyli były pracownik Blizzarda, który stał za sukcesami takich gier, jak World of Warcraft, Diablo 2 oraz StarCraft, napisał długi post w serwisie X, w którym poinformował, że słyszał od jednego ze scenarzystów Assassin's Creed Shadows, że Ubisoft postanowił zmienić historię. Studio miało odrzucić oryginalną wersję fabuły i wprowadzić do gry czarnoskórego samuraja, aby zwiększyć inkluzywność. Co więcej, Grummz uważa, że nawet sami pracownicy francuskiego dewelopera obawiają się, że firma za bardzo skręca w kwestie różnorodności i równości, co wpływa na ich gry.

Assassin's Creed Shadows – Ubisoft zmienił historię, aby wprowadzić do gry Yasuke

Assassin's Creed Shadows – Ubisoft zmienił historię, aby wprowadzić do gry Yasuke

Assassin's Creed Shadows – Ubisoft zmienił historię, aby wprowadzić do gry Yasuke

Niedawno Ubisoft zaprezentował pierwszy zwiastun Assassin's Creed Shadows, czyli kolejnej odsłony swojej popularnej serii, która zadebiutuje na rynku już pod koniec bieżącego roku. Głównymi bohaterami gry będą shinobi Naoe Fujibayashi i samuraj Yasuke, czyli pierwsza w historii Assassin’s Creed historyczna postać, którą będziemy mogli samodzielnie sterować. To właśnie drugi z bohaterów wywołuje kontrowersje od dnia oficjalnej prezentacji gry. Część fanów uważa, że Ubisoft zrezygnował z męskiego protagonisty japońskiego pochodzenia, aby zwiększyć różnorodność i dywersyfikację w swojej nowej produkcji, poprzez wprowadzenie czarnoskórej postaci. Nie spodobało się to również Japończykom, którzy uważają, że Ubisoft dokonał „przywłaszczenia kulturowego”.

Zatem Ubisoft najwyraźniej ZMIENIŁ Assassin's Creed Shadows, odrzucając oryginalną historię i zamiast tego wprowadzając Yasuke, nieznanego czarnoskórego sługę Nobunagi, jako głównego bohatera. Scenarzysta Ubisoftu, który pracował nad grą, twierdzi, że oryginalna historia była zupełnie inna. (Dzięki MangaLawyer) To pokrywa się z tym, co mówią mi pracownicy Ubisoftu, że firma jest całkowicie zamknięta w DEI [diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, inkluzywność] i jest najbardziej opresyjnym studiem do pracy, ponieważ DEI jest wszędzie. Sam Yasuke jest przypisem w historii Nobunagi. Władca Japonii był zafascynowany kolorem jego skóry i trzymał go jako swojego sługę, dopóki Nobunaga nie został zdradzony i zabity. Yasuke brał udział w tej bitwie, ale poddał się i został uwięziony. Niewiele o nim wiadomo, ale Ubisoft i tak zdecydował się na tę postać.

Nie tylko japońscy gracze zwrócili uwagę, że poprzednie gry z serii zachowywały pewien stopień wierności wydarzeniom i ramom historycznym. W innych produkcjach z Assassin’s Creed bohaterowie byli zgodni z prezentowanym okresem historycznym. Z kolei postać Yasuke jest pełna tajemnic, co z jednej strony pozwoliło scenarzystom AC Shadows na puszczenie wodzy fantazji, ale z drugiej strony gracze nie powinni liczyć na poznanie zbyt wielu faktów w nowej grze Ubisoftu. Dodatkowo na Wikipedii strona o Yasuke jest ciągle edytowana, co nie pomaga graczom poznać tej postaci. Pokazuje to, że wiele osób nie jest zadowolonych z tej kontrowersji i „pisania historii na nowo”.

Zobaczmy, jak dobrze przyjęto najnowszą, oszałamiającą i odważną grę Assassin's Creed Shadows w Japonii. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze... omg