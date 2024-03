Premiera gry Rise of the Ronin. Czy warto zagrać w nowego RPG-a twórców NiOh?

Na rynku zadebiutowała gra Rise of the Ronin, czyli nowy action-RPG od twórców serii NiOh.

Dziś – 22 marca – na rynku zadebiutowała gra Rise of the Ronin. Jest to nowa produkcja action-RPG studia Team Ninja, czyli zespołu znanego przede wszystkim z serii NiOh. GRa przenosi nas do XIX-wiecznej Japonii, gdzie wcielamy się w tytułowego , czyli samuraja bez pana. Tylko od gracza zależy, jaką ścieżką podąży główny bohater.

Premiera gry Rise of the Ronin i pierwsze recenzje

Produkcja zadebiutowała wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i jest dostępna do zakupienia w sklepie PlayStation Store. Standardową wersję cyfrową wyceniono na 339 złotych. Oprócz tego dostępna jest Cyfrowa Edycja Deluxe w cenie 389 złotych – oferuje ona artbooka, soundtrack i dodatkowe przedmioty w postaci oficjalnego stroju japońskiego, „kostura ninji ze szkoły Iga”, dwóch mieczy Toyokuni oraz pancerza wojownika Bando. Rise of the Ronin oferuje lokalizację kinową (z polskimi napisami).