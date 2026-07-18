Nowa odsłona kultowego serialu science fiction może trafić do kin. Jej telewizyjny los nie jest pewny

Reżyser Grzeszników ma ambitne plany wobec Z Archiwum X. Choć serial wciąż nie otrzymał zielonego światła, jego dwugodzinny pilot może trafić na wielki ekran.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Ryan Coogler zakończył zdjęcia do pilota nowego Z Archiwum X, który ma otworzyć drogę do rebootu kultowej serii. Od jakości tego materiału zależy, czy nowa odsłona kultowej serii dostanie zielone światło. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły i okazuje się, że projekt od początku powstawał z wyjątkowym rozmachem. Dwugodzinny pilot Z Archiwum X może trafić do kin Według najnowszych doniesień pilot został nakręcony na taśmie 65 mm przez Autumn Durald Arkapaw, operatorkę nagrodzoną Oscarem za zdjęcia do Grzeszników. To niezwykle rzadko spotykane rozwiązanie w przypadku seriali telewizyjnych i może świadczyć o wyjątkowych ambicjach twórców.

Co więcej, Coogler miał zaproponować Disneyowi, aby dwugodzinny pilot został wydany jako pełnometrażowy film kinowy. Studio nie podjęło jeszcze decyzji, tym bardziej że cały serial wciąż nie został oficjalnie zamówiony przez Hulu. Reżyser od lat podkreśla jednak, że jest zwolennikiem doświadczenia kinowego i chciałby, aby nowa odsłona Z Archiwum X trafiła na duży ekran.

GramTV przedstawia:

Głównymi bohaterami rebootu będą dwójka agentów FBI, których zagrają Danielle Deadwyler i Himesh Patel. Trafią oni do dawno zamkniętego wydziału zajmującego się niewyjaśnionymi zjawiskami. W obsadzie znaleźli się również Steve Buscemi, Ben Foster oraz Amy Madigan. Wciąż nie wiadomo natomiast, czy w projekcie pojawią się David Duchovny i Gillian Anderson – ich udział pozostaje na razie jedynie przedmiotem spekulacji. Jeśli serial otrzyma zielone światło, będzie to kolejny duży projekt Cooglera po ogromnym sukcesie Grzesznicy. Reżyser zapowiedział już wcześniej, że po zakończeniu prac nad Z Archiwum X zamierza rozpocząć zdjęcia do Czarnej Pantery 3, której premiera ma odbyć się latem 2028 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









