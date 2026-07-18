Czy Odyseja podoła wielkiemu wyzwaniu? Te filmy Christophera Nolana nie miały z tym problemu

Najdroższy film w karierze Christophera Nolana właśnie trafił do kin. Jak sobie poradzi?

Po miesiącach wyczekiwania, po fali kontrowersji, Odyseja oficjalnie debiutuje na wielkich ekranach. Widowisko z Mattem Damonem w roli Odyseusza jest nie tylko jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku, ale również najdroższą produkcją w dorobku Christophera Nolana. Budżet szacowany jest na około 250 mln dolarów, co oznacza, że film będzie musiał przekroczyć granicę 500 mln dolarów wpływów z kin, aby zacząć przynosić realne zyski. Odyseja ma szansę dołączyć do grona najbardziej dochodowych filmów Nolana. Poprzeczka wisi jednak wysoko Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia reżysera, taki wynik wydaje się jak najbardziej w zasięgu. Z tej okazji przypominamy najbardziej dochodowe filmy Christophera Nolana, które niewątpliwie zaliczają się do grona jego kasowych sukcesów. Mroczny Rycerz powstaje – 1,08 mld dolarów (budżet: 250 mln dolarów)

Mroczny Rycerz – 1,01 mld dolarów (budżet: 185 mln dolarów)

Oppenheimer – 976 mln dolarów (budżet: 100 mln dolarów)

Incepcja – 839 mln dolarów (budżet: 160 mln dolarów)

Interstellar – 759 mln dolarów (budżet: 165 mln dolarów)

Co ciekawe, aż trzy filmy Nolana przekroczyły granicę 900 mln dolarów, a dwa z nich dołączyły do elitarnego grona miliardowych hitów. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się właściwie tylko twórcy specjalizujący się w największych blockbusterach, tacy jak James Cameron, Steven Spielberg, George Lucas, a także Peter Jackson, bracia Russo oraz David Yates.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, w karierze Christophera Nolana trudno znaleźć spektakularne finansowe porażki. Nawet jego najmniej dochodowe filmy, takie jak Bezsenność (113 mln dolarów przy budżecie 46 mln) czy Prestiż (109 mln dolarów przy budżecie 40 mln), wyszły na swoje i z czasem zyskały status produkcji kultowych. Najbliżej rozczarowania kasowego był Tenet, który w czasie pandemii COVID-19 zarobił 366 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 200 mln. Choć wynik był daleki od oczekiwań, okoliczności premiery sprawiają, że trudno uznać go za klasyczną klapę. Odyseja ma spore szanse dołączyć do tego grona. Pierwsze prognozy mówią o globalnym otwarciu przekraczającym 200 mln dolarów, a zainteresowanie seansem – zwłaszcza w formacie IMAX – bije rekordy przedsprzedaży. W sukcesie mogą pomóc pozytywne recenzje filmu. Jeśli film utrzyma dobre tempo w kolejnych tygodniach, ma szansę nie tylko szybko przekroczyć próg rentowności, ale również znaleźć się w ścisłej czołówce najbardziej dochodowych produkcji Christophera Nolana. Więcej informacji ujawnią najbliższe dni. Przeczytaj recenzję filmu Odyseja

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









