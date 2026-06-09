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Po nowym science fiction Ridley Scott bierze się za kolejny projekt. Tym razem wyreżyseruje prawdziwy klasyk

Radosław Krajewski
2026/06/09 13:00
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Twórca znalazł już gwiazdę do swojego nowego filmu.

Hollywood szykuje się do wielkiego pirackiego powrotu. Ridley Scott stanie za kamerą filmowej adaptacji klasycznej powieści Roberta Louisa Stevensona Wyspa skarbów, a Hugh Jackman wcieli się w ikoniczną postać charyzmatycznego pirata Długiego John Silvera.

Ridley Scott
Ridley Scott

Wyspa skarbów – Ridley Scott nakręci nową wersję literackiego klasyka

Scenariusz napisał Jack Thorne, twórca głośnego serialu Dojrzewania. Produkcją zajmą się Scott i Michael Pruss w ramach wytwórni Scott Free, a Thorne dołączy do projektu jako producent wykonawczy. Pakiet produkcyjny trafia na rynek w tym tygodniu i już budzi ogromne zainteresowanie wśród największych studiów filmowych.

Studio 20th Century, które regularnie współpracuje z Ridleyem Scottem, otrzymało ofertę jako pierwsze. Ostatecznie jednak zdecydowało się odmówić. Powodem nie był brak chęci do współpracy, lecz fakt, że 20th Century należy do Disneya. Tamtejszy dział live-action traktuje serię Piraci z Karaibów jako priorytet i nie chciał wprowadzać konkurencyjnego projektu o piratach. Dla porównania, w sierpniu 20th Century wypuści kolejny film Scotta, czyli Gwiazdozbiór Psa, oparty na powieści science fiction od Petera Hellera. Niedawno produkcja otrzymała pełny zwiastun.

GramTV przedstawia:

Nowa wersja Wyspy skarbów ma być świeżym spojrzeniem na klasyczną opowieść. Fabuła śledzi losy młodego chłopca, który odkrywa mapę prowadzącą do legendarnego ukrytego skarbu. Razem z załogą wyrusza w niebezpieczną morską podróż, podczas której staje do śmiertelnego pojedynku sprytu z przebiegłym i charyzmatycznym piratem Johnem Silverem.

Powieść Stevensona ukazała się w 1883 roku i do dziś sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. Została przetłumaczona na ponad 50 języków, stając się jedną z najbardziej wpływowych i trwałych powieści przygodowych w historii literatury.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/hugh-jackman-treasure-island-ridley-scott-jack-thorne-1236949282/

Tagi:

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Popkultura
film
ekranizacja
Ridley Scott
Hugh Jackman
film przygodowy
Wyspa skarbów
Jack Thorne
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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