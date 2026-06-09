Po nowym science fiction Ridley Scott bierze się za kolejny projekt. Tym razem wyreżyseruje prawdziwy klasyk

Twórca znalazł już gwiazdę do swojego nowego filmu.

Hollywood szykuje się do wielkiego pirackiego powrotu. Ridley Scott stanie za kamerą filmowej adaptacji klasycznej powieści Roberta Louisa Stevensona Wyspa skarbów, a Hugh Jackman wcieli się w ikoniczną postać charyzmatycznego pirata Długiego John Silvera. Wyspa skarbów – Ridley Scott nakręci nową wersję literackiego klasyka Scenariusz napisał Jack Thorne, twórca głośnego serialu Dojrzewania. Produkcją zajmą się Scott i Michael Pruss w ramach wytwórni Scott Free, a Thorne dołączy do projektu jako producent wykonawczy. Pakiet produkcyjny trafia na rynek w tym tygodniu i już budzi ogromne zainteresowanie wśród największych studiów filmowych.

Studio 20th Century, które regularnie współpracuje z Ridleyem Scottem, otrzymało ofertę jako pierwsze. Ostatecznie jednak zdecydowało się odmówić. Powodem nie był brak chęci do współpracy, lecz fakt, że 20th Century należy do Disneya. Tamtejszy dział live-action traktuje serię Piraci z Karaibów jako priorytet i nie chciał wprowadzać konkurencyjnego projektu o piratach. Dla porównania, w sierpniu 20th Century wypuści kolejny film Scotta, czyli Gwiazdozbiór Psa, oparty na powieści science fiction od Petera Hellera. Niedawno produkcja otrzymała pełny zwiastun.

GramTV przedstawia:

Nowa wersja Wyspy skarbów ma być świeżym spojrzeniem na klasyczną opowieść. Fabuła śledzi losy młodego chłopca, który odkrywa mapę prowadzącą do legendarnego ukrytego skarbu. Razem z załogą wyrusza w niebezpieczną morską podróż, podczas której staje do śmiertelnego pojedynku sprytu z przebiegłym i charyzmatycznym piratem Johnem Silverem. Powieść Stevensona ukazała się w 1883 roku i do dziś sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. Została przetłumaczona na ponad 50 języków, stając się jedną z najbardziej wpływowych i trwałych powieści przygodowych w historii literatury.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.