Ridley Scott odpowiada na krytykę swojego nowego filmu science fiction. Fani nie są zadowoleni zmianami względem książki

Reżyser w swoim ostrym stylu odpowiedział na krytykę.

Ridley Scott wraca do kina science fiction za sprawą filmu Gwiazdozbiór Psa, ekranizacji powieści Petera Hellera z 2012 roku. Reżyser takich klasyków jak Obcy, Gladiator czy Łowca androidów sięgnął tym razem po spokojniejszą, bardziej kameralną historię, co miało być jednym z powodów, dla których zainteresował się projektem. Nie oznacza to jednak, że wokół produkcji zabrakło emocji. Część fanów książki mocno zareagowała na jedną zmianę względem literackiego pierwowzoru. Mimo tego według samego reżysera to jego najlepszy film od ponad dziesięciu lat, czyli Marsjanina. Gwiazdozbiór Psa – Ridley Scott ostro odpowiada na wątpliwości fanów Największe kontrowersje wzbudził pies Jasper, towarzysz głównego bohatera Higa, którego w filmie gra Jacob Elordi. W powieści zwierzę było rasy Blue Heeler, natomiast w adaptacji Scotta zmieniono je na owczarka belgijskiego malinois. Dla części czytelników nie jest to drobiazg, ponieważ Jasper pełni w historii ważną funkcję symboliczną. Przypomina bohaterowi o świecie sprzed katastrofy i stanowi jeden z emocjonalnych filarów opowieści.

Ridley Scott został zapytany o krytykę tej decyzji i odpowiedział w typowym dla siebie, bezpośrednim stylu: Wiesz, jaka jest odpowiedź, prawda? Odpie… się. To jednak nie jedyne zamieszanie związane z filmem. Początkowo w roli Higa miał wystąpić Paul Mescal, z którym Scott pracował wcześniej przy Gladiatorze 2. Ostatecznie aktor zaangażował się jednak w projekt, w którym wciela się w Paula McCartneya, dlatego główna rola przypadła Jacobowi Elordiemu. Dobrze pracowało mi się z Paulem przy Gladiatorze 2 i po tym doświadczeniu myślałem, że to będzie właśnie on. Ale potem pochłonęła go rola Paula McCartneya, a ponieważ jestem jego przyjacielem, nie będę narzekał. Zresztą i tak od jakiegoś czasu miałem na oku Jacoba.

GramTV przedstawia:

Problemy pojawiły się również na planie. Josh Brolin, który wciela się w Bangley’a, niemal zrezygnował z udziału w produkcji już pierwszego dnia zdjęć. Powodem miało być podejście Scotta do pracy, zakładające bardzo ograniczoną liczbę prób przed rozpoczęciem właściwego filmowania. To mnie rozbiło i naprawdę się przestraszyłem. Gwiazdozbiór Psa opowie o świecie po śmiercionośnym wirusie, który niemal całkowicie zdziesiątkował ludzkość. Hig, grany przez Jacoba Elordiego, przeżył epidemię, ale stracił żonę. Od tego momentu próbuje przetrwać razem ze swoim psem oraz samolotem Cessna, unikając grasujących band Reapers, które plądrują wszystko, co pozostało po dawnym porządku. W obsadzie filmu znaleźli się: Jacob Elordi, Josh Brolin oraz Margaret Qualley, a także Guy Pearce i Benedict Wong. Przypomnijmy, że Gwiazdozbiór psa trafi do kin 28 sierpnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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