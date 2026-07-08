Zapowiedziano nowe polskie science fiction. Znamy pierwsze szczegóły filmu

Polskie kino otwiera się na fantastykę naukową.

Polskie kino science fiction może w najbliższych latach wzbogacić się o kolejny interesujący projekt. Jak informuje serwis naEKRANIE, Lilla Weneda Productions pracuje nad filmem Dotyk Boga, który ma być thrillerem psychologicznym osadzonym w klimacie science fiction. Produkcja znajduje się obecnie w fazie rozwoju, a szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione. Foto: Grafika wygenerowana przez AI Dotyk Boga – powstaje nowy polski film science fiction Za reżyserię filmu odpowiada Adam Nowak, młody twórca, który ma już doświadczenie z gatunkiem science fiction. Jego pełnometrażowy debiut, Intersection z 2025 roku, również został osadzony w podobnej stylistyce. Film był pokazywany na festiwalach w Polsce i za granicą, gdzie spotkał się z pozytywnym odbiorem oraz zdobył wyróżnienia.

Według informacji serwisu naEKRANIE, Dotyk Boga ma być projektem określanym przez samych twórców jako „film o przyszłości, która już się zaczęła”. To hasło sugeruje historię, która może wykorzystywać elementy fantastyki naukowej nie tylko do budowania świata przedstawionego, ale również do komentowania współczesnych lęków, technologii i kierunków rozwoju społeczeństwa. Na ten moment nie wiadomo, kiedy film mógłby trafić do produkcji ani kto pojawi się w obsadzie. Projekt jest dopiero rozwijany, więc na konkrety dotyczące fabuły, zdjęć czy planowanej premiery trzeba jeszcze poczekać. Sam gatunek może jednak działać na korzyść twórców. Thriller psychologiczny w klimacie science fiction nie musi opierać się na ogromnym budżecie i efektach specjalnych, by zbudować mocną atmosferę oraz ciekawy punkt wyjścia dla opowieści.

GramTV przedstawia:

Adam Nowak zwrócił wcześniej uwagę filmem Intersection, który w 2025 roku pojawiał się na festiwalach w Polsce oraz za granicą. Produkcja została doceniona między innymi podczas Los Angeles Film Awards, New York Film Awards czy Oniros Film Awards. W Polsce film wyróżniono na Science & Technology Film Festival w kategorii najlepszego polskiego filmu. Dodatkowo aktor Sebastian Cybulski został nagrodzony podczas prestiżowego Actor Awards. Mimo festiwalowego odbioru Intersection nie doczekał się jeszcze dystrybucji kinowej ani streamingowej w Polsce. Tym bardziej ciekawie zapowiada się więc kolejny projekt Nowaka, zwłaszcza że rodzime kino stosunkowo rzadko sięga po science fiction. W ostatnich latach jednym z nielicznych przykładów takiej produkcji był film W nich cała nadzieja, który zebrał solidne opinie widzów i krytyków. Jeśli Dotyk Boga rzeczywiście pójdzie w stronę kameralnego, psychologicznego science fiction, może okazać się interesującą propozycją dla widzów szukających w polskim kinie bardziej gatunkowych i odważniejszych historii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.