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Nowy film science fiction Ridleya Scotta mógł stracić swoją gwiazdę. Aktor chciał uciekać z planu

Radosław Krajewski
2026/07/01 07:00
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Wystarczył jeden dzień na planie nowej produkcji Ridleya Scotta, aby aktor chciał zrezygnować z produkcji.

Josh Brolin był bliski porzucenia pracy przy filmie Gwiazdozbiór psa już po pierwszym dniu zdjęciowym. Na początku czerwca film doczekał się nowego zwiastuna, a teraz jedna z gwiazd opowiedziała o swojej przygodzie na planie produkcji. Aktor opowiedział w rozmowie z magazynem Empire, że nietypowy sposób pracy Ridleya Scotta tak mocno wytrącił go z równowagi, iż zaczął poważnie zastanawiać się nad rezygnacją z udziału w produkcji.

Gwiazdozbiór psa
Gwiazdozbiór psa

Gwiazdozbiór psa – Josh Brolin chciał zrezygnować z nowego filmu science fiction od Ridleya Scotta

Nowy film Scotta, w którym obok Brolina występuje także Jacob Elordi, powstawał według metod, do których aktor nie był przyzwyczajony. Brolin przyznał, że luźne podejście reżysera do realizacji scen bardzo szybko wzbudziło w nim niepokój.

To mnie kompletnie rozstroiło i naprawdę się przestraszyłem.

Sytuacja eskalowała błyskawicznie. Po zakończeniu pierwszego dnia zdjęciowego Brolin opuścił plan i zadzwonił do swojego agenta. W tamtym momencie był przekonany, że z produkcją dzieje się coś bardzo niedobrego i że powinien jak najszybciej się wycofać.

Chcę odejść. Coś jest naprawdę nie tak i muszę się stąd wynieść.

Nie była to więc stopniowo narastająca wątpliwość, lecz natychmiastowa reakcja na to, co aktor zobaczył na planie. Agent próbował go uspokoić i zasugerował, aby odpoczął, a następnie spojrzał na sytuację z większego dystansu. Brolin początkowo nie chciał jednak słyszeć o takim rozwiązaniu.

Nie, stary, wiem, co próbujesz zrobić. To nie jest jedna z tych sytuacji, które mijają po jednym dniu.

GramTV przedstawia:

Ostatecznie aktor potrzebował krótkiego czasu, aby odnaleźć się w sposobie pracy Ridleya Scotta. Po okresie adaptacji napięcie opadło, a Brolin zaczął inaczej patrzeć na proces twórczy reżysera. Z perspektywy czasu określił go jako skrajnie kreatywny, ale jednocześnie bardzo ryzykowny. Dodał również, że udział w filmie finalnie okazał się dla niego satysfakcjonującym doświadczeniem.

Komentarze Brolina nie są pierwszym przypadkiem, gdy styl pracy Ridleya Scotta stał się przedmiotem publicznej dyskusji. W listopadzie 2024 roku operator John Mathieson, wieloletni współpracownik reżysera, krytycznie wypowiedział się o jego obecnym podejściu do kręcenia filmów. Według Mathiesona Scott miał stać się twórcą bardziej pośpiesznym i mniej zaangażowanym w szczegóły, co jego zdaniem odbijało się na jakości najnowszych produkcji, również pod względem ich strony wizualnej oraz ogólnego charakteru.

Mathieson stwierdził także, że Scott się zmienił i jest dziś na planie znacznie bardziej niecierpliwy. W jego ocenie taka postawa mogła negatywnie wpływać na końcowy efekt pracy całej ekipy. Warto przy tym zauważyć, że od czasu tamtych wypowiedzi operator nie współpracował już z reżyserem.

Źródło:https://www.empireonline.com/movies/news/the-dog-stars-josh-brolin-nearly-quit-after-one-day/

Tagi:

Popkultura
film
Disney
science fiction
ekranizacja
Josh Brolin
20th Century Studios
sci-fi
rezygnacja
The Dog Stars
Gwiazdozbiór Psa
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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