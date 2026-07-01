Nowy film science fiction Ridleya Scotta mógł stracić swoją gwiazdę. Aktor chciał uciekać z planu

Wystarczył jeden dzień na planie nowej produkcji Ridleya Scotta, aby aktor chciał zrezygnować z produkcji.

Josh Brolin był bliski porzucenia pracy przy filmie Gwiazdozbiór psa już po pierwszym dniu zdjęciowym. Na początku czerwca film doczekał się nowego zwiastuna, a teraz jedna z gwiazd opowiedziała o swojej przygodzie na planie produkcji. Aktor opowiedział w rozmowie z magazynem Empire, że nietypowy sposób pracy Ridleya Scotta tak mocno wytrącił go z równowagi, iż zaczął poważnie zastanawiać się nad rezygnacją z udziału w produkcji. Gwiazdozbiór psa – Josh Brolin chciał zrezygnować z nowego filmu science fiction od Ridleya Scotta Nowy film Scotta, w którym obok Brolina występuje także Jacob Elordi, powstawał według metod, do których aktor nie był przyzwyczajony. Brolin przyznał, że luźne podejście reżysera do realizacji scen bardzo szybko wzbudziło w nim niepokój.

To mnie kompletnie rozstroiło i naprawdę się przestraszyłem. Sytuacja eskalowała błyskawicznie. Po zakończeniu pierwszego dnia zdjęciowego Brolin opuścił plan i zadzwonił do swojego agenta. W tamtym momencie był przekonany, że z produkcją dzieje się coś bardzo niedobrego i że powinien jak najszybciej się wycofać. Chcę odejść. Coś jest naprawdę nie tak i muszę się stąd wynieść. Nie była to więc stopniowo narastająca wątpliwość, lecz natychmiastowa reakcja na to, co aktor zobaczył na planie. Agent próbował go uspokoić i zasugerował, aby odpoczął, a następnie spojrzał na sytuację z większego dystansu. Brolin początkowo nie chciał jednak słyszeć o takim rozwiązaniu. Nie, stary, wiem, co próbujesz zrobić. To nie jest jedna z tych sytuacji, które mijają po jednym dniu.

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Ostatecznie aktor potrzebował krótkiego czasu, aby odnaleźć się w sposobie pracy Ridleya Scotta. Po okresie adaptacji napięcie opadło, a Brolin zaczął inaczej patrzeć na proces twórczy reżysera. Z perspektywy czasu określił go jako skrajnie kreatywny, ale jednocześnie bardzo ryzykowny. Dodał również, że udział w filmie finalnie okazał się dla niego satysfakcjonującym doświadczeniem. Komentarze Brolina nie są pierwszym przypadkiem, gdy styl pracy Ridleya Scotta stał się przedmiotem publicznej dyskusji. W listopadzie 2024 roku operator John Mathieson, wieloletni współpracownik reżysera, krytycznie wypowiedział się o jego obecnym podejściu do kręcenia filmów. Według Mathiesona Scott miał stać się twórcą bardziej pośpiesznym i mniej zaangażowanym w szczegóły, co jego zdaniem odbijało się na jakości najnowszych produkcji, również pod względem ich strony wizualnej oraz ogólnego charakteru. Mathieson stwierdził także, że Scott się zmienił i jest dziś na planie znacznie bardziej niecierpliwy. W jego ocenie taka postawa mogła negatywnie wpływać na końcowy efekt pracy całej ekipy. Warto przy tym zauważyć, że od czasu tamtych wypowiedzi operator nie współpracował już z reżyserem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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