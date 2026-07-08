Nowy film science fiction Ridleya Scotta to najlepsza produkcja od czasu Marsjanina. Sam reżyser tak uważa

Scott przyznał, że Gwiazdozbiór psa to jego najlepszy film od ponad dziesięciu lat.

Ridley Scott nie traci pewności siebie. Reżyser zapowiada, że jego nadchodzące Gwiazdozbiór psa może być najlepszym filmem, jaki nakręcił od czasu Marsjanina. To odważna deklaracja, szczególnie że podobne słowa padały wcześniej przy okazji Gladiatora 2. Gwiazdozbiór psa to według Ridleya Scotta jego najlepszy film od czasu Marsjanina Ridley Scott ponownie rozbudza oczekiwania wobec swojego nowego filmu. Legendarny twórca w rozmowie z The Buyer stwierdził, że Gwiazdozbiór psa to prawdopodobnie jego najlepsza produkcja od czasu Marsjanina. Dla fanów reżysera brzmi to obiecująco, choć trudno nie pamiętać, że przed premierą Gladiatora 2 Scott również nie szczędził wielkich słów. W rozmowach z mediami sugerował wówczas, że kontynuacja kultowego widowiska może być nawet najlepszym filmem w jego karierze.

Odbiór Gladiatora 2 pokazał jednak, że entuzjazm autora nie zawsze musi iść w parze z reakcją widzów oraz krytyków. Dlatego najnowszą deklarację Scotta warto traktować z pewnym dystansem, nawet jeśli sam projekt brzmi bardzo intrygująco. Studio opisuje film jako epicki thriller science fiction osadzony w świecie, w którym przetrwanie stało się instynktem, ale człowieczeństwo wciąż pozostaje wyborem. Głównym bohaterem będzie Hig, młody pilot żyjący w brutalnej rzeczywistości po globalnej katastrofie. Razem z Bangleyem, wojskowym survivalowcem, stworzył odizolowaną enklawę, lecz tajemniczy sygnał radiowy zmusza go do wyruszenia w nieznane.

GramTV przedstawia:

Akcja filmu rozgrywa się po śmiercionośnej pandemii. Hig, grany przez Jacoba Elordiego, znajduje ostatnie namiastki normalności w swoim samolocie i psie. Na jego drodze pojawią się także Bangley, w którego wciela się Josh Brolin, oraz Cima, medyczka grana przez Margaret Qualley. W obsadzie znaleźli się również Guy Pearce i Benedict Wong. Budżet produkcji wynosi około 100 milionów dolarów. Od premiery Marsjanina Ridley Scott zdążył zrealizować kilka dużych i kosztownych filmów, w tym Wszystkie pieniądze świata, Dom Gucci, Napoleona i Gladiatora 2. W tym okresie szczególnie wyróżniał się Ostatni pojedynek z 2021 roku, historyczny dramat z Benem Affleckiem, Mattem Damonem, Adamem Driverem i Jodie Comer. Film opowiadał jedną historię z trzech sprzecznych perspektyw, a jego scenariusz napisali Affleck, Damon oraz Nicole Holofcener. Mimo dobrych opinii produkcja nie przyciągnęła widzów do kin. Przypomnijmy, że Gwiazdozbiór psa trafi do kin 28 sierpnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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