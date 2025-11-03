Reżyserka Wonder Woman wróci do DCU? "Nigdy nie mów nigdy"

Od jakiegoś czasu wiemy już, że w ramach nowego DCU powstanie też zupełnie nowa Wonder Woman. Przypomnijmy, że wcześniej powstały już dwa solowe filmy w ramach poprzedniego uniwersum. Reżyserka Wonder Woman z 2017 roku, Patty Jenkins, odniosła się do pytania o możliwy powrót do uniwersum DC. W rozmowie z Marvel Cinematic Universe News przyznała, że choć wciąż darzy Dianę Prince sentymentem, skupia się dziś na innych projektach.

Reżyserka Wonder Woman o ewentualnym powrocie do DC

Patty Jenkins przyznała, że lubi filmy o superbohaterach, ale jest skupiona na tym, co robi obecnie: