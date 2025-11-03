Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyserka Wonder Woman wróci do DCU? "Nigdy nie mów nigdy"

Jakub Piwoński
2025/11/03 07:30
2
0

Wydaje się, że reżyserka miała już okazję zaprezentować się fanom.

Od jakiegoś czasu wiemy już, że w ramach nowego DCU powstanie też zupełnie nowa Wonder Woman. Przypomnijmy, że wcześniej powstały już dwa solowe filmy w ramach poprzedniego uniwersum. Reżyserka Wonder Woman z 2017 roku, Patty Jenkins, odniosła się do pytania o możliwy powrót do uniwersum DC. W rozmowie z Marvel Cinematic Universe News przyznała, że choć wciąż darzy Dianę Prince sentymentem, skupia się dziś na innych projektach.

Wonder Woman
Wonder Woman

Reżyserka Wonder Woman o ewentualnym powrocie do DC

Patty Jenkins przyznała, że lubi filmy o superbohaterach, ale jest skupiona na tym, co robi obecnie:

Nigdy nie mów nigdy, bo kocham Wonder Woman. Ale w tej chwili jestem niesamowicie podekscytowana tym, co robię, i zawsze dobrze jest zrobić coś nowego. Uwielbiałam kręcić filmy o superbohaterach… nigdy nic nie wiadomo, ale dobrze się bawię – powiedziała Jenkins.

GramTV przedstawia:

Pierwsza Wonder Woman była jednym z największych sukcesów DCEU, zarabiając ponad 820 mln dolarów i zbierając entuzjastyczne recenzje. Sequel – Wonder Woman 1984 – spotkał się jednak z chłodniejszym odbiorem (57% na Rotten Tomatoes). Po restrukturyzacji studia DC projekt Wonder Woman 3 został anulowany, a James Gunn i Peter Safran planują nową wersję bohaterki z inną aktorką. Warto dodać, że Jenkins swego czasu była też zaangażowana w jeden z filmów ze świata Gwiezdnych wojen, o którym, jak na razie słuch zaginął.

Czy powrót Jenkins miałby sens? Raczej nie. Reżyserka opowiedziała już swoją historię Diany Prince i woli realizować inne wizje. Dla DC Studios naturalne jest więc powierzenie projektu nowemu twórcy, który tchnie w postać świeże pomysły. Jedno jest pewne – kiedy Wonder Woman powróci na ekran, będzie to jeden z kluczowych filmów nowego DC Universe.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/wonder-woman-director-patty-jenkins-addresses-possible-dcu-return/

Tagi:

Popkultura
DC Comics
DC
Wonder Woman
Patty Jenkins
DCU
reżyserka
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 08:25
Grze napisał:

Nie wiem, stary już jestem, czy co. Ale reżyserka to kanciapa, w której siedzi pani reżyser... Ale może to tylko ja tak mam...

Także tak...

Z drugiej strony... Aktor => aktorka. Zupełnie nie drażni. Więc może to tylko kwestia przyzwyczajenia do konkretnych słów. Chrolo-winylo-pektynian sodowy też drażni ucho, a bez niego życie byłoby nudne.

Ogólnie feminatywy są super, przynajmniej wiadomo, z kim masz do czynienia. Może to nawet lepsze w dzisiejszych czasach...

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 08:19

Nie wiem, stary już jestem, czy co. Ale reżyserka to kanciapa, w której siedzi pani reżyser... Ale może to tylko ja tak mam...

Także tak...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112