Patty Jenkins odpowiada na zarzuty wobec Wonder Woman i nowych Gwiezdnych wojen

Patty Jenkins przyznała, że nie odeszła z produkcji Wonder Woman 3. W swoim oświadczeniu napisała, że była otwarta na wszelkie zmiany, o które je poproszono, ale prace nad filmem chwili obecnej nie postępowały w żadnym kierunku.

Kiedy pojawiły się reakcje na to, że Wonder Woman 3 się nie wydarzy, zaczęła się rozprzestrzeniać atrakcyjna fałszywa plotka, że ​​to ja przyczyniłam się do skasowania filmu. To po prostu nieprawda. Nigdy nie odeszłam. Byłam otwarta na rozważenie wszystkiego, o co mnie poproszono. Zrozumiałam, że w tej sytuacji nie możemy rozwijać tego projektu. DC jest oczywiście pogrążone w zmianach, więc rozumiem, że te decyzje są teraz trudne.

Nie chcę, aby to, co było piękną podróżą z Wonder Woman, ​​zakończyło się negatywnie. Kochałam i byłam zaszczycona, że mogłam być osobą, która nakręciła te dwa filmy o Wonder Woman. Jest niesamowitą postacią. Życie w zgodzie z jej wartościami sprawia, że ​​każdego dnia człowiek staje się lepszym. Życzę jej i jej dziedzictwu wspaniałej przyszłości, ze mną lub beze mnie.