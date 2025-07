Reżyser z Sucker Punch chciałby wrócić do serii inFAMOUS. Póki co nie może tego zrobić, ale ma ten pomysł w głowie

Seria inFAMOUS to jedna z najbardziej kultowych marek PlayStation 3, która zdobyła ogromną popularność wśród graczy. Czy istnieje szansa na jej powrót?

inFAMOUS zadebiutowało w 2009 roku, a już dwa lata później gra doczekala się kontynuacji. W 2014 roku, wraz z premierą PlayStation 4, ukazało się inFAMOUS: Second Son, a krótko potem samodzielny dodatek First Light. Niestety od tego czasu gra popadła w zapomnienie, ale reżyser ze studia Sucker Punch daje jednak cień nadziei na powrót kultowej marki. Jest szansa na powrót inFAMOUS? Mimo że minęła już ponad dekada od ostatniej części inFAMOUS, studio Sucker Punch wciąż żywi sympatię do tej serii, choć powrót do niej z pewnością nie nastąpi w najbliższym czasie. Sucker Punch to uznane studio, które zaczynało od przygodowej serii Sly Cooper, by następnie stworzyć gry gdzie rządzą supermoce, czyli właśnie inFAMOUS. Seria pozwalała graczom wcielić się w bohaterów obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami i eksplorować ogromne miasta, walcząc z przeciwnikami lub społecznym porządkiem.

W 2020 roku Sucker Punch zmieniło kierunek i wydało Ghost of Tsushima, spektakularną przygodę w realiach feudalnej Japonii. Gra zachwyciła graczy i krytyków, oferując niesamowitą oprawę graficzną, intensywne walki i zapierającą dech w piersiach atmosferę. Już w październiku studio wypuści kontynuację, zatytułowaną Ghost of Yotei, której akcja rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach z Tsushimy. W rozmowie z Game Informer, współreżyser Ghost of Yotei, Nate Fox, przyznał, że bardzo chciałby wrócić do serii inFAMOUS, ale obecnie nie ma na to możliwości:

Bardzo chciałbym popracować nad kolejną odsłoną inFAMOUS. Chciałbym też zobaczyć zbiorczą reedycję trylogii. Ale Sucker Punch pracuje nad jedną grą naraz, a teraz w pełni koncentrujemy się na ukończeniu Ghost of Yotei. Choć Ghost of Tsushima/Yotei oraz inFAMOUS to zupełnie różne serie pod względem stylu i rozgrywki, obie oferują głęboką immersję i wyjątkowe doświadczenia. Fani gier PlayStation od lat marzą o powrocie takich marek jak inFAMOUS, Killzone, Resistance, Syphon Filter czy SOCOM. Biorąc pod uwagę zapał reżysera, wydaje się niemal nieuniknione, że Sucker Punch kiedyś wróci do inFAMOUS. Jednak na razie priorytetem pozostaje Ghost of Yotei i wszystko wskazuje na to, że studio nie zamierza rozdrabniać swoich sił w tym temacie.