Ghost of Yotei wygląda niesamowicie na pierwszej rozgrywce. Sony prezentuje swój hit na PS5

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami State of Play w całości zostało poświęcone największemu nadchodzącemu hitowi na konsole PlayStation, czyli Ghost of Yotei. Studio Sucker Punch długo kazało czekać graczom na pierwszą prezentację rozgrywki, ale na ponad 20-minutowej transmisji pokazali jedną z misji, a także eksplorację, system walki z nowymi broniami, minigry i wiele więcej ze swojej nadchodzącej gry. Pod wieloma względami będzie to produkcja podobna do Ghost of Tsushima, ale z wieloma nowościami i ulepszeniami. Pierwszy gameplay z Ghost of Yotei zobaczycie poniżej.

Ghost of Yotei – pierwszy gameplay z oczekiwanej gry Sony

Ghost of Yotei zostało osadzone w XVII-wiecznej Japonii, około 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima. Gracz wciela się w Atsu, samotną najemniczkę nawiedzaną przez wspomnienia tragicznej przeszłości. Po szesnastu latach od brutalnego mordu na jej rodzinie, Atsu przemierza dzikie, mroźne tereny północnej wyspy Ezo, tropiąc grupę sześciu bandytów odpowiedzialnych za tę tragedię. Ludność Ezo wierzy, że Atsu jest onryō, czyli mściwym duchem z japońskiego folkloru. Sama bohaterka zdaje się podzielać tę opinię, ignorując własne bezpieczeństwo i przyjmując legendarny tytuł.