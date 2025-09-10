Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Resident Evil 2 chce, by Hideo Kojima stworzył nową grę w stylu P.T.

Jakub Piwoński
2025/09/10 14:10
0
0

Pamiętacie grywalne demo, które przestraszyło wszystkich?

Hideki Kamiya, twórca Resident Evil 2 i Devil May Cry, otwarcie przyznał, że marzy o tym, aby Hideo Kojima powrócił do klimatu słynnego dema P.T. – krótkiej, interaktywnej zapowiedzi niedoszłej gry Silent Hills. Ta gra wywołała w 2014 spore poruszenie w branży.

P.T.
P.T.

Reżyser Resident Evil 2 chce, by Hideo Kojima stworzył nową grę w stylu P.T.

P.T. (Playable Teaser) ukazało się w 2014 roku na PlayStation 4 i szybko zyskało status legendy. Było to darmowe demo, w którym gracz wielokrotnie przechodził ten sam korytarz domu. Z każdym kolejnym okrążeniem otoczenie zmieniało się w coraz bardziej niepokojący sposób – pojawiały się halucynacje, przerażające dźwięki i złowroga obecność ducha imieniem Lisa.

Po rozwiązaniu zagadek gracze mogli zobaczyć zwiastun pełnej gry Silent Hills, którą Kojima tworzył z Guillermo del Toro i Normanem Reedusem. Projekt jednak został anulowany w 2015 roku, a P.T. usunięto ze sklepu PlayStation, co tylko zwiększyło jego kultowy status.

W poście na platformie X Kamiya napisał:

GramTV przedstawia:

Jeśli nie da się wskrzesić P.T., Kojima powinien stworzyć nową grę w tym samym stylu. Jeśli Kojima tego nie zrobi, mogę to zrobić sam. Ale nienawidzę horrorów, więc to nie byłby horror… Poza tym, nie mam pomysłów.

Choć Kamiya podkreśla, że nie przepada za horrorem, wielokrotnie zaznaczał, że P.T. zrobiło na nim ogromne wrażenie. Porównywał też inne tytuły, m.in. japońską grę The Exit 8, określając ją jako „lżejszą wersję P.T.”.

Dziedzictwo niedostępnego dziś dema wciąż jest żywe – od fanowskich przeróbek w innych grach, aż po liczne nawiązania do postaci Lisy. Tymczasem sam Hideo Kojima pracuje nad projektem OD, który według spekulacji może być kolejnym horrorem i potencjalnie duchowym spadkobiercą niedoszłego Silent Hills. Gra ma być ekskluzywem na Xbox Series X|S, choć oficjalnych szczegółów wciąż brakuje. Przeczytaj także co jeszcze inspiruje Kojimę.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/resident-evil-2-director-wants-hideo-kojima-to-make-new-p-t-like-game/1100-6534599/

Tagi:

News
Hideo Kojima
horror
Resident Evil 2
P.T.
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112