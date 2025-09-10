Pamiętacie grywalne demo, które przestraszyło wszystkich?
Hideki Kamiya, twórca Resident Evil 2 i Devil May Cry, otwarcie przyznał, że marzy o tym, aby Hideo Kojima powrócił do klimatu słynnego dema P.T. – krótkiej, interaktywnej zapowiedzi niedoszłej gry Silent Hills. Ta gra wywołała w 2014 spore poruszenie w branży.
Reżyser Resident Evil 2 chce, by Hideo Kojima stworzył nową grę w stylu P.T.
P.T. (Playable Teaser) ukazało się w 2014 roku na PlayStation 4 i szybko zyskało status legendy. Było to darmowe demo, w którym gracz wielokrotnie przechodził ten sam korytarz domu. Z każdym kolejnym okrążeniem otoczenie zmieniało się w coraz bardziej niepokojący sposób – pojawiały się halucynacje, przerażające dźwięki i złowroga obecność ducha imieniem Lisa.
Po rozwiązaniu zagadek gracze mogli zobaczyć zwiastun pełnej gry Silent Hills, którą Kojima tworzył z Guillermo del Toro i Normanem Reedusem. Projekt jednak został anulowany w 2015 roku, a P.T. usunięto ze sklepu PlayStation, co tylko zwiększyło jego kultowy status.
W poście na platformie X Kamiya napisał:
Jeśli nie da się wskrzesić P.T., Kojima powinien stworzyć nową grę w tym samym stylu. Jeśli Kojima tego nie zrobi, mogę to zrobić sam. Ale nienawidzę horrorów, więc to nie byłby horror… Poza tym, nie mam pomysłów.
Dziedzictwo niedostępnego dziś dema wciąż jest żywe – od fanowskich przeróbek w innych grach, aż po liczne nawiązania do postaci Lisy. Tymczasem sam Hideo Kojima pracuje nad projektem OD, który według spekulacji może być kolejnym horrorem i potencjalnie duchowym spadkobiercą niedoszłego Silent Hills. Gra ma być ekskluzywem na Xbox Series X|S, choć oficjalnych szczegółów wciąż brakuje. Przeczytaj także co jeszcze inspiruje Kojimę.
