Hideki Kamiya, twórca Resident Evil 2 i Devil May Cry, otwarcie przyznał, że marzy o tym, aby Hideo Kojima powrócił do klimatu słynnego dema P.T. – krótkiej, interaktywnej zapowiedzi niedoszłej gry Silent Hills. Ta gra wywołała w 2014 spore poruszenie w branży.

Reżyser Resident Evil 2 chce, by Hideo Kojima stworzył nową grę w stylu P.T.

P.T. (Playable Teaser) ukazało się w 2014 roku na PlayStation 4 i szybko zyskało status legendy. Było to darmowe demo, w którym gracz wielokrotnie przechodził ten sam korytarz domu. Z każdym kolejnym okrążeniem otoczenie zmieniało się w coraz bardziej niepokojący sposób – pojawiały się halucynacje, przerażające dźwięki i złowroga obecność ducha imieniem Lisa.