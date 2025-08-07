Jedna z najdziwniejszych i niepokojących gier ostatnich lat stała się filmem

Graliście w Exit 8? Słyszeliście o tej grze? Teraz jest okazja, by przyjrzeć się temu tytułowi lepiej. Neon, znany z dystrybucji filmów nieoczywistych i artystycznie ryzykownych, dołoży kolejną osobliwość do swojej kolekcji. Firma nabyła prawa do japońskiego thrillera Exit 8, opartego na niezależnej grze wideo, która zasłynęła jako jedno z najbardziej dziwacznych i niepokojących doświadczeń gamingowych ostatnich lat. Na początku 2026 poznamy efekt tego ruchu.

Powstanie film na bazie Exit 8

Za film odpowiada Genki Kawamura, twórca nagradzanego Sto kwiatów (San Sebastián, 2022), a scenariusz napisał wspólnie z Kentaro Hirase. W obsadzie znaleźli się m.in. Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase oraz Nana Komatsu. Film jest już ukończony. Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na początek 2026 roku.