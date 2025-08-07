Jedna z najdziwniejszych i niepokojących gier ostatnich lat stała się filmem

Sięgnięto po niezależną grę wideo rodem z Japonii.
Graliście w Exit 8? Słyszeliście o tej grze? Teraz jest okazja, by przyjrzeć się temu tytułowi lepiej. Neon, znany z dystrybucji filmów nieoczywistych i artystycznie ryzykownych, dołoży kolejną osobliwość do swojej kolekcji. Firma nabyła prawa do japońskiego thrillera Exit 8, opartego na niezależnej grze wideo, która zasłynęła jako jedno z najbardziej dziwacznych i niepokojących doświadczeń gamingowych ostatnich lat. Na początku 2026 poznamy efekt tego ruchu.
Powstanie film na bazie Exit 8
Za film odpowiada Genki Kawamura, twórca nagradzanego Sto kwiatów (San Sebastián, 2022), a scenariusz napisał wspólnie z Kentaro Hirase. W obsadzie znaleźli się m.in. Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma, Kotone Hanase oraz Nana Komatsu. Film jest już ukończony. Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na początek 2026 roku.
Adaptacja opiera się na grze studia Kotake Create z 2023 roku, która szybko zdobyła status kultowej dzięki klaustrofobicznemu klimatowi i paranoicznej rozgrywce. Gracz (a teraz bohater filmu) błąka się po nieskończonym korytarzu japońskiego metra, starając się odnaleźć wyjście nr 8. Opis filmu brzmi:
Fabuła opowiada o mężczyźnie uwięzionym w nieskończonym, sterylnym korytarzu metra, który wyrusza na poszukiwanie wyjścia nr 8. Zasady jego wyprawy są proste: nie przeocz niczego niezwykłego.Jeśli odkryjesz anomalię, natychmiast zawróć.Jeśli nie, kontynuuj.Następnie wyjdź z wyjścia nr 8. Ale nawet jedno niedopatrzenie sprawi, że wróci na początek.Czy kiedykolwiek osiągnie cel i ucieknie z tego nieskończonego korytarza?
Ma to być zatem opowieść o paranoi, pętli, obsesji i ucieczce, ubrana w stylową, art-house’ową formę. Exit 8 to coś pomiędzy Pi Darrena Aronofsky’ego, japońskim horrorem i surrealistycznym escape roomem. Film został już zaprezentowany w sekcji nocnej festiwalu w Cannes. Neon planuje jego szeroką, kinową premierę dopiero na początek 2026 roku. Jeśli graliście w Exit 8 i jesteście ciekawi filmu dajcie znać w komentarzu.
