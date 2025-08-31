Hideo Kojima: "Prawdziwy świat inspiruje mnie bardziej niż gry”. Twórca gra coraz rzadziej

Hideo Kojima czerpie więcej inspiracji z otaczającego go świata, aniżeli z innych gier.

Hideo Kojima, jeden z najbardziej wpływowych twórców w historii gier wideo, przyznał w najnowszym wywiadzie, że dzisiaj spędza znacznie mniej czasu na graniu. Zamiast tego woli szukać inspiracji poza branżą, na przykład w książkach, filmach, muzeach i rozmowach z ludźmi.

Gry wymagają dużo czasu. Prawdopodobnie gram może w jedną grę rocznie. Oczywiście sprawdzam własne produkcje, ale bardziej interesuje mnie to, co dzieje się poza światem gier, bo to właśnie tam znajduję pomysły, które później mogę wykorzystać.

Legendarny deweloper, znany między innymi z serii Metal Gear Solid lub Death Stranding, przyznał też, że zwyczajnie nie ma czasu, by poświęcać dziesiątki godzin na granie w różne tytuły:

Nie gram już tak dużo w gry. Oglądam filmy, czytam książki, spotykam się z ludźmi, chodzę do muzeów i nie kopiuję niczego z innych gier. Wielu twórców patrzy tylko na to, co robi konkurencja. My powinniśmy myśleć poza schematami i czerpać inspirację z tego, co nas otacza. Na tym polega bycie kreatywnym.

Hideo Kojima od lat podkreśla, że jego twórczość jest mocno zakorzeniona w realnym świecie. Przykładem jest Death Stranding, które jak przyznał, zostało częściowo zainspirowane wydarzeniami politycznymi końca lat 2010., takimi jak wybór Donalda Trumpa czy Brexit. W tamtym okresie zauważył rosnący indywidualizm i tendencję do “budowania murów zamiast mostów”, co bezpośrednio wpłynęło na przesłanie gry.

Hideo Kojima ostatnio skrytykował również gry AAA, twierdząc że są robione na tak zwane jedno kopyto. Jeśli ciekawi was jak poradziło sobie Death Stranding 2, polecamy przeczytać naszą recenzję.

Co o tym sądzicie? Czy twórca gier powinien więcej w nie grać, czy jednak podejście Kojimy powinno być przykładem dla reszty branży?