Castlevania od reżysera God of War: Ragnarok? Deweloper zainteresowany pomysłem

Od premiery God of War: Ragnarok minęły już dwa tygodnie. Tymczasem Eric Williams – reżyser gry – pojawił się w najnowszym odcinku podcastu Kinda Funny Games, gdzie m.in. zapowiedział, że najnowsza produkcja studia Sony Santa Monica nie doczeka się dodatków. Nie była to jednak jedyna warta uwagi wypowiedź dewelopera, która padła podczas wspomnianej audycji. W trakcie rozmowy Williams przyznał bowiem, że z chęcią stworzyłby grę z serii Castlevania.

Reżyser God of War: Ragnarok jest zainteresowany stworzeniem gry z serii Castlevania

Wspomniana deklaracja padła pod koniec odcinka, kiedy to prowadzący podcastu zastanawiali się, czym Kratos mógłby zajmować się w wolnym czasie. Jedna z propozycji zakładała, że Bóg Wojny mógłby np. całymi dniami grać w Castlevanię. Pomysł ten wyraźnie przypadł do gustu reżyserowi God of War: Ragnarok, który niemal natychmiast postanowił dołożyć kilka słów od siebie.



Eric Williams przyznał, że „może się to spełnić”, ponieważ podcast Kinda Funny Games dociera do ludzi na całym świecie. Reżyser podkreślił, że wciąż nie wie, nad jakim projektem będzie pracować w najbliższej przyszłości, ale gdyby tylko otrzymał możliwość stworzenia gry z serii Castlevania, to „z chęcią” zająłby się jej produkcją.



Miłośnikom God of War: Ragnarok oraz fanom wspomnianej marki Konami nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za realizację pomysłu. Trzeba jednak przyznać, że taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny,



Warto także wspomnieć, że już jakiś czas temu w sieci pojawiały się plotki, jakoby Konami zamierzało wskrzesić markę Castlevania. Obecnie japońska firma skupia się jednak na przywracaniu do żywych serii Silent Hill, która doczekała się niedawno kilku interesujących zapowiedzi. Jednym z ujawnionych projektów był m.in. Silent Hill 2 Remake od polskiego Bloober Team.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Castlevania, czyli Castlevania: Lords of Shadow 2, zadebiutowała w 2014 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Castlevania: Lords of Shadow 2 – recenzja.