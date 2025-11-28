Silent Hill 2 (Remake) na PS5 za 170,99 zł w Media Markt

W ramach trwających wyprzedaży Black Weeks w Media Markt przeceniono pudełkowe wydanie Silent Hill 2 Remake w wersji na PlayStation 5. Horror został wyceniony na 170,99 zł, czyli znacznie mniej niż cena premierowa wynosząca 299,99 zł.
Silent Hill 2 Remake – oferta w Media Markt
Produkcja opowiada historię Jamesa Sunderlanda, który po otrzymaniu listu od zmarłej żony wraca do miasteczka Silent Hill. Tam trafia na kobietę łudząco podobną do Mary, co rozpoczyna ciąg wydarzeń pełnych psychologicznego napięcia i grozy. Remake wykorzystuje możliwości współczesnego sprzętu, oferując mrożącą krew w żyłach oprawę audio-wizualną.
