Silent Hill 2 (Remake) na PS5 za 170,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/11/28 13:30
0
0

Survival horror od polskiego studia w rekordowo niskiej cenie.

W ramach trwających wyprzedaży Black Weeks w Media Markt przeceniono pudełkowe wydanie Silent Hill 2 Remake w wersji na PlayStation 5. Horror został wyceniony na 170,99 zł, czyli znacznie mniej niż cena premierowa wynosząca 299,99 zł.

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake – oferta w Media Markt

Produkcja opowiada historię Jamesa Sunderlanda, który po otrzymaniu listu od zmarłej żony wraca do miasteczka Silent Hill. Tam trafia na kobietę łudząco podobną do Mary, co rozpoczyna ciąg wydarzeń pełnych psychologicznego napięcia i grozy. Remake wykorzystuje możliwości współczesnego sprzętu, oferując mrożącą krew w żyłach oprawę audio-wizualną.

Po otrzymaniu listu od swojej zmarłej żony,

James udaje się do miejsca, z którym wiąże się wiele wspólnych wspomnień,

w nadziei, że jeszcze raz ją zobaczy: Silent Hill.

Tam, nad jeziorem, spotyka kobietę niezwykle podobną do niej...

„Nazywam się Maria” – uśmiecha się kobieta. Jej twarz, jej głos... Jest taka sama jak ona.

Przeżyj mistrzowską lekcję horroru psychologicznego – uznawaną za najlepszą w serii – na najnowszym sprzęcie z mrożącymi krew w żyłach obrazami i poruszającymi dźwiękami.

GramTV przedstawia:

Promocyjna cena obejmuje pudełkowe wydanie gry, a dostawa jest darmowa. Oferta potrwa do wyczerpania zapasów.

Tagi:

horror psychologiczny
horror
remake
promocja
Bloober Team
Konami Digital Entertainment
Konami
Silent Hill 2
Silent Hill 2 Remake
Silent Hill
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

