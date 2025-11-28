Silent Hill 2 (Remake) na PS5 za 170,99 zł w Media Markt

Po otrzymaniu listu od swojej zmarłej żony,

James udaje się do miejsca, z którym wiąże się wiele wspólnych wspomnień,

w nadziei, że jeszcze raz ją zobaczy: Silent Hill.

Tam, nad jeziorem, spotyka kobietę niezwykle podobną do niej...

„Nazywam się Maria” – uśmiecha się kobieta. Jej twarz, jej głos... Jest taka sama jak ona.

Przeżyj mistrzowską lekcję horroru psychologicznego – uznawaną za najlepszą w serii – na najnowszym sprzęcie z mrożącymi krew w żyłach obrazami i poruszającymi dźwiękami.